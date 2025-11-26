Над 1900 недвижими имота са продадени в Албания за първото шестмесечие на 2025 г.; цените на жилищата са скочили с 14,6 на сто

Пазарът на недвижими имоти е отбелязал видим ръст в първото шестмесечие на 2025 г., сочи доклад на Банката на Албания (централната банка на страната – бел. ред.), цитиран от АТА.

Докладът обхваща 230 строителни дружества и агенции за недвижими имоти, които представляват 75-80 процента от пазара.

Според документа броят на продадените недвижими имоти за първите шест месеца на тази година се е увеличил до 1959, от 863 имота, продадени предходното шестмесечие. Близо 58 на сто от имотите са закупени с кредити.

Докладът на банката сочи, че 15 процента от недвижимите имоти са закупени от граждани, които нямат постоянен адрес в Албания. Общо 71 процента от тях са граждани на ЕС.

Същевременно цените на имотите са се увеличили с 14,6 процента на шестмесечна база и със 71,7 процента на годишна база. В Тирана имотите са поскъпнали с 32,6 на сто спрямо миналата година.

Брокерите прогнозират покачване на цените на недвижимите имоти и стабилно ниво на регистрираните сделки през следващото шестмесечие, което отразява оптимизма им за напредъка на пазара на недвижими имоти в цялата страна, пише още в доклада на Банката на Албания, цитиран от агенцията.