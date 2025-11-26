Подробно търсене

Турция задържа над 400 заподозрени при серия мащабни операции срещу киберпрестъпността

Кристиан Стратев
Снимка:Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
26.11.2025 08:37
 (БТА)

Властите в Турция са задържали общо 429 заподозрени при серия мащабни операции срещу киберпрестъпността, проведени през последните 10 дни, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в Екс. 

От публикацията на Йерликая става ясно, че 354 заподозрени са били задържани при акции, проведени в 35 от окръзите на страната през последните 10 дни, а други 75 души са били арестувани вчера сутринта при специализирана операция, проведена в Истанбул и още 14 окръга на страната. В рамките на операциите органите на реда са иззели 16 компании, 13 жилища, 37 автомобила, осем мотоциклета, 14 апартамента, седем магазина, 13 поземлени имота, 447 банкови сметки и голямо количество бижута и други ценности, чиято обща стойност надхвърля около 1,05 млрд. турски лири (20,3 млн. евро), става ясно още от публикацията. 

Йерликая подчерта още, че операциите са предотвратили „материални и емоционални щети“ за гражданите, причинявани от киберпрестъпления като разпространение на детска порнография, онлайн измами и промотиране на незаконни залагания.

Заподозрените са обвинени в притежание на материали със сексуална експлоатация на деца и в организиране на измамни схеми чрез социалните мрежи и различни сайтове с фалшиви обяви за запазване на хотелски стаи, продажба на недвижими имоти и предлагане на нисколихвени заеми.

/С-АМ/

