Подробно търсене

Седемстотин глави дребен добитък и две хиляди птици са загинали при наводненията в югозападния албански град Саранда

Магдалена Димитрова
Седемстотин глави дребен добитък и две хиляди птици са загинали при наводненията в югозападния албански град Саранда
Седемстотин глави дребен добитък и две хиляди птици са загинали при наводненията в югозападния албански град Саранда
Наводнена ферма в село Чука близо до Саранда (Югозападна Албания), 22 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Vlasov Sulaj.
Тирана,  
26.11.2025 09:01
 (БТА)

Седемстотин глави дребен добитък и две хиляди птици са загинали при наводненията последната седмица в югозападния албански град Саранда, съобщи оперативният директор по извънредните ситуации в община Саранда Йолио Дине, цитиран от албанския информационен портал "Шчиптаря".

Той допълни, че наводнени са били също кошери и складове с наскоро ожъната царевица.

Поройните дъждове в Албания миналата седмица доведоха до преливането на реки, свлачища, разрушени пътища и диги и прекъсвания в електрозахранването. Десетки семейства бяха евакуирани, а тялото на 76-годишна жена беше открито в събота в югоизточната община Девол след отдръпването на водите.

В село Чука до Саранда, което беше силно засегнато от наводненията, продължава работата по укрепването на дигата на река Бистрица.

По данни на медията в северозападната община Лежа 300 хектара посеви остават под вода.

/С-АМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:30 на 26.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация