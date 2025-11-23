Словенците се обявиха против легализирането на асистираното самоубийство

Словенците се обявиха на референдум днес против легализирането на асистираното самоубийство, предаде Франс прес.

През юли миналата година парламентът на Словения одобри закон, който дава право на неизлечимо болни хора да сложат край на живота си, ако са изправени пред непоносимо страдание без очакване за подобрение. Законът бе одобрен след консултативен референдум, който се проведе паралелно с изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

Противници на закона, подкрепени от католическата църква и консервативната опозиция, обаче настояха за ново гласуване по спорния въпрос, след като събраха повече от 40 хиляди подписа за това.

Въпросът, който бе поставен на днешния референдум, гласеше: „Подкрепяте ли влизането в сила на закона за асистираното прекратяване на живота, който беше одобрен от парламента на 24 юли 2025 г.?“.

Според почти окончателните резултати, публикувани от Централната избирателна комисия при 99,8 процента преброени бюлетини, около 53 процента от гласувалите са отхвърлили прилагането на закона, докато 47 процента са гласували в негова подкрепа.

Това означава, че прилагането на закона за асистираното самоубийство ще бъде спряно за най-малко една година.

Резултатът от днешния референдум не означава обаче, че възможността за асистирано самоубийство в Словения ще бъде напълно отменена. Парламентът ще може да гласува отново по нов законопроект след 12 месеца, посочва АФП.

Няколко европейски страни, сред които Швейцария и Австрия, вече разрешават на хора в терминален стадий на заболяване да ползват медицинска помощ, за да сложат край на живота си, припомня агенцията.