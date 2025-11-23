Подробно търсене

Словенците се обявиха против легализирането на асистираното самоубийство

София Георгиева
Словенците се обявиха против легализирането на асистираното самоубийство
Словенците се обявиха против легализирането на асистираното самоубийство
Снимка: AP Photo/Darko Bandic
Любляна,  
23.11.2025 23:49
 (БТА)

Словенците се обявиха на референдум днес против легализирането на асистираното самоубийство, предаде Франс прес.

През юли миналата година парламентът на Словения одобри закон, който дава право на неизлечимо болни хора да сложат край на живота си, ако са изправени пред непоносимо страдание без очакване за подобрение. Законът бе одобрен след консултативен референдум, който се проведе паралелно с изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

Противници на закона, подкрепени от католическата църква и консервативната опозиция, обаче настояха за ново гласуване по спорния въпрос, след като събраха повече от 40 хиляди подписа за това.

Въпросът, който бе поставен на днешния референдум, гласеше: „Подкрепяте ли влизането в сила на закона за асистираното прекратяване на живота, който беше одобрен от парламента на 24 юли 2025 г.?“.

Според почти окончателните резултати, публикувани от Централната избирателна комисия при 99,8 процента преброени бюлетини, около 53 процента от гласувалите са отхвърлили прилагането на закона, докато 47 процента са гласували в негова подкрепа.

Това означава, че прилагането на закона за асистираното самоубийство ще бъде спряно за най-малко една година.

Резултатът от днешния референдум не означава обаче, че възможността за асистирано самоубийство в Словения ще бъде напълно отменена. Парламентът ще може да гласува отново по нов законопроект след 12 месеца, посочва АФП.

Няколко европейски страни, сред които Швейцария и Австрия, вече разрешават на хора в терминален стадий на заболяване да ползват медицинска помощ, за да сложат край на живота си, припомня агенцията.

/СГ/

Свързани новини

23.11.2025 15:31

Словенците гласуват днес на референдум във връзка с асистираната смърт за неизлечимо болни пациенти

Словенците гласуват днес на референдум, свързан със закон, който дава право на неизлечимо болни пациенти да прекратят живота си, предаде Асошиейтед прес. Парламентът на страната прие закона през юли, след като той беше подкрепен на необвързващ
18.11.2025 20:30

Словенците отново гласуват „за“ или „против“ доброволната асистирана смърт

В Словения днес започна предварителното гласуване на референдум за доброволна асистирана смърт, като избирателни секции са отворени в 98 населени места, предаде словенската агенция СТА. В неделя ще бъдат открити още 2971 редовни избирателни секции,
24.10.2025 09:19

В Словения започва кампания за референдум срещу наскоро приетия закон за евтаназията

В Словения днес започва едномесечна кампания за референдум на 23 ноември, на който словенците ще бъдат попитани дали наскоро приетият закон за асистираната смърт трябва да отменен или не, съобщи словенската новинарска агенция СТА. Словенският

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:57 на 24.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация