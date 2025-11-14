Гърция е задържала заподозрян в рамките на международната операция „Ендгейм“ срещу киберпрестъпността

Гръцката полиция е задържала 38-годишен мъж в рамките на операцията „Ендгейм“, провеждана от „Европол“ за борба срещу международната киберпрестъпност, съобщи Ройтерс.

Властите в Гърция са разбили инфраструктура за зловреден софтуер, който е засегнал стотици хиляди компютри по цял свят, се казва в съобщение на полицията.

Заподозреният, който е албански гражданин, е бил задържан в Атина на 3 ноември. Смята се, че той е създател и продавач на троянския вирус за дистанционен достъп VenomRAT. Той е бил задържан по силата на европейска заповед за арест, издадена от Франция.

„Главният заподозрян зад софтуера за кражба на информация е имал достъп до над 100 хиляди портфейла за криптовалута, принадлежащи на жертвите, които са потенциално на стойност милиони евро“, се казва в съобщение на „Европол“.

Цената на използването на хакерското приложение е варирала от 150 евро месечно до 1550 евро на година.

„Европол“ съобщи, че последната фаза на операцията „Ендгейм“ е била насочена срещу крадците на информация „Радамантис“ (Rhadamanthys), троянския вирус VenomRAT и ботнета „Елизиум“ (Elysium). Тя е била проведена в 10 страни, включително САЩ.

При обиска на дома на задържания е откриjа версия на кода на зловредния софтуер, доказателства за администрирането на уебсайт, в който той се предлага, подозрителни имейли и сметки за криптовалута.

Конфискувани са седем харддиска, три флашки и дигитален портфейл с криптовалути на стойност 140 424 долара.