Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Снимка: Емил Чонкич, БТА
Белград ,  
14.11.2025 08:28
 (БТА)

Четири млади пингвина пристигнаха от  Дания в зоопарка в Белград, предаде националната сръбска телевизия РТС.

Екземплярите са мъжки и се присъединяват към 12-те хумболтови пингвина от Чили в зоопарка в сръбската столица.

По думите на биолога на зоопарка се очаква новите попълнения да се влюбят и да създадат поколение. В естествената си среда пингвините си избират един партньор и остават с него цял живот. 

В зоологическата градина в Белград те разполагат с изобилие от риба, басейн със солена вода, пещери, където правят гнезда и закрита зона, за да са защитени от високите температури през лятото и сланата през студената част на годината.

От зоопарка се обръщат към посетителите с молба да предложат имена на 4-те млади екземпляри, за да бъдат разпознавани от останалите, които вече са кръстени.

