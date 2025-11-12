Аджерпрес: Букурещката търговско-промишлена камара откри свое представителство в Лондон

Букурещката търговско-промишлена камара (БТПК) откри свое представителство в Лондон и планира до края на годината да открие подобни офиси за бизнес контакти в Калгари, Канада, и в Чикаго, САЩ, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на прессъобщение на БТПК.

На откриването присъстваха посланикът на Румъния в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Лаура Попеску, председателят на БТПК Юлиу Щоклоза, вицепрезидентът на Търговско-промишлената камара в Букурещ Октавиан Стоклоса и председателят на секцията „Политики на търговските палати“ към Съвета на директорите на БТПК Каталин Григореску.

Представителството на БТПК в Лондон ще осигури представителството на институцията в отношенията с централните и местните власти в Обединеното кралство, с национални и международни правителствени организации, местни търговски камари, институции, имащи отношение към икономическата среда, както и с британската бизнес общност, „улеснявайки комуникацията, сътрудничеството и съвместните инициативи, насочени към укрепване на икономическото присъствие на Букурещ и Румъния на британския пазар“.

В обръщението си при откриването посланик Лаура Попеску приветства инициативата на БТПК да открие свое представителство.

„Нашата цел е да предоставим на предприемачите както инструментите, така и контактите, необходими за разширяване. Вярваме, че предизвикателства от този тип трябва да ни мотивират да засилим сътрудничеството и да изградим мостове, а не прегради. В този дух и за да улесним достъпа до международни партньорства, открихме представителства на БТПК в Брюксел, днес в Лондон, а до края на годината ще открием такива офиси за контакт в Калгари, Канада, и в Чикаго, САЩ. През 2026 г. възнамеряваме да открием офиси в Япония и Китайската народна република, което представлява много важна стъпка както за нас, така и за бизнес средите в тези страни“, каза президентът на Букурещката камара Юлиу Стоклоса.

Той подчерта, че мисията на представителството е да насърчава интересите на бизнес средите в Букурещ и да създава необходимите предпоставки за развитие на двустранното икономическо сътрудничество, като подкрепя румънските компании в процеса на интернационализация, привлича инвестиции и идентифицира нови възможности на чуждестранните пазари.

„Не можем да привлечем значителни инвестиции без качествена мрежа от контакти и без ключовите предимства на страната да бъдат широко известни. Въпреки че вече не е част от Европейския съюз, Лондон остава един от основните финансови центрове в света, където са седалищата както на инвестиционни компании, така и на големи оператори в сектора на хипермащабните центрове за данни. Това е ключов пазар за позиционирането на Румъния в глобалния инвестиционен поток“, каза Ливиу Маноле, новоназначеният ръководител на представителството на БТПК в Лондон.

От своя страна, Богдан Михайлеску, икономически аташе на Румъния в Лондон, отбеляза, че румънско-британските отношения са на най-високото ниво досега благодарение на значителния принос на румънската общност за икономиката на Обединеното кралство и на над 3000 британски компании, развиващи дейност в Румъния.

„Можем да привлечем значителни инвестиции не само в ИТ, търговията на дребно и производството, но и в центровете за данни, вятърните и фотоволтаичните паркове. Румъния разполага с всички необходими предимства – квалифицирана работна сила, благоприятно законодателство и отворена бизнес среда“, подчерта Богдан Михайлеску.

Чрез разширяване на мрежата си от чуждестранни представителства БТПК засилва ролята си на активен промоутър на интернационализацията на бизнес средата и посредник на двустранните икономически отношения. Същевременно БТПК потвърждава ангажимента си за разработване на ефикасни инструменти за свързване на румънски компании с високопотенциални чуждестранни пазари, се казва още в прессъобщението на БТПК, цитирано от Аджепрес.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)