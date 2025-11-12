В Скопие ще бъде открито представителство на Европейската инвестиционна банка

Споразумение за откриване на представителство на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в Скопие беше подписано днес от Министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски и вицепрезидента на ЕИБ Робърт Де Гроот, съобщават медиите в Северна Македония.

По думите на Муцунски това е стъпка в посока задълбочаването на връзките с ЕС и насърчаването на партньорството с европейските институции, а с откриването на представителството ЕИБ ще бъде още по-близо до държавните институции, местното самоуправление и компаниите в Северна Македония.

„Това е силно потвърждение на доверието, което тази организация и ЕС имат към нашата страна и нейния икономически потенциал. По-близкото присъствие на ЕИБ е ясен сигнал, че страната ни се движи към модерна, европейска и конкурентна икономика, отворена за инвестиции и ориентирана към дългосрочен и устойчив растеж. Новата фаза на сътрудничество, в която навлизаме днес, съвпада със стратегическите цели на правителството - ускоряване на икономическата трансформация, подкрепа на зеления преход, интеграция в европейското икономическо и финансово пространство и приемане на европейски успешни практики и стандарти“, заяви на пресконференция след подписването Муцунски, добавяйки, че ЕИБ е инвестирала над 1,6 милиарда евро в ключови сектори за стабилното развитие на страната.

„Готови сме да подкрепим нашите македонски партньори в реализирането на проекти, които ще имат силно въздействие и ще насърчат устойчивото развитие, свързаността, зеления преход, както и подобрените здравни и образователни услуги в полза на гражданите. Уверен съм, че заедно можем да изградим по-силно и по-устойчиво бъдеще за Северна Македония и да ви помогнем по пътя към присъединяване към ЕС“, цитират медиите думите на вицепрезидента на ЕИБ Де Гроот.

По думите му сътрудничеството на ЕИБ и Северна Македония ще продължи със същата интензивност в областта на енергетиката, транспорта, свързаността, прехода към възобновяеми енергийни източници, а от особен интерес е и пречистването на отпадните води, особено в Скопие.