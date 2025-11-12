Четирима работници са загинали, а един е ранен след срутване на скеле по време на изграждането на виадукт в Югоизточна Турция

Подробно търсене

Снимка: Владимир Шоков/БТА. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
12.11.2025 09:19
 (БТА)

Четирима работници са загинали, а един е ранен след срутване на скеле по време на изграждането на нов виадукт на пътя Кулп – Муш в югоизточния турски окръг Диарбекир, предаде Анадолската агенция. 

По информация на Анадолската агенция инцидентът е станал вчера при изливане на бетон на новоизграждащия се виадукт, като трима от работниците са загинали на място, а двама са били откарани до болница в Диарбекир със сериозни наранявания. Малко по-късно единият от работниците е издъхнал от раните си. 

В публикация в Ен Сосял турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч изказа съболезнования на семействата на загиналите и обяви, че във връзка с инцидента е започнато разследване, в рамките на което са задържани трима души. Тунч отбеляза още, че с цел установяване на причината за срутването и отговорните за това лица е сформирана експертна комисия, включваща строителен инженер, машинен инженер и експерт по здравословни и безопасни условия на труд. 

/МИД/

