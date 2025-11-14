Стихосбирката „Като днес, като винаги“ на Светла Радкова ще бъде представена в Центъра за култура Крива паланка, Северна Македония

Стихосбирката „Като днес, като винаги“ на поетесата Светла Радкова, издадена в Република Северна Македония от издателство „Макавей”, ще бъде представена тази вечер в Центъра за култура Крива паланка, Република Северна Македония.

Представянето на стихосбирката е резултат на установеното добро сътрудничество между Центъра за култура Крива паланка и Литературен клуб „Калин“, с Народно читалище „Братство 1869“ в Кюстендил и с институционалната подкрепа на Българския културно-информационен център в Скопие.

През 2024 г. „Като днес, като винаги” беше представена и в Скопие и е на пазара в Република Северна Македония.

Поетесата Светла Радкова е родена и живее в Кюстендил. Има публикации в литературните сайтове „Кръстопът“, „Литературен свят“, „Асоциална поезия“, както и награди от национални и международни поетични конкурси. Нейни стихове са включени в литературни антологии и издания и са издадени в Сърбия, Италия и Северна Македония. Автор е на поетичните книги „Неща за обичане“ (2015) и „Е.“ (2017).