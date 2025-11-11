Подробно търсене

Пороен дъжд предизвика наводнения в Измир; в Чанаккале се изви торнадо

Мина Димитрова
Илюстративна снимка: AP Photo/Francisco Seco, архив
Истанбул,  
11.11.2025 14:53
 (БТА)

Проливни дъждове и лошо време засегнаха района на Западна Турция днес, след като метеоролозите предупредиха за очаквани порои и гръмотевични бури в тази част на страната, съобщиха местните медии. 

Пороят, започнал тази сутрин в района на град Фоча, окръг Измир, причини наводнения и засегна обичайния живот на местните жители. Турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк показа кадри, на които се виждат улици, наподобяващи реки, и крачещи хора, нагазили до над глезените във вода.

Подобна е картината и в измирския град Алиага. Внезапно започналият дъжд предизвика наводнения по местните улици и булеварди и доведе до затруднения в трафика на места, посочва телевизионният канал.

Дъждовно време властва и в окръг Чанаккале, където в морето край местния остров Бозджаада се изви торнадо. Явлението беше заснето с камерите на мобилни телефони от граждани, изчакващи на местното фериботно пристанище.

Предупреждения за лошо време са издадени и за Истанбул, където силните валежи се очаква да продължат до петък. Метеоролозите прогнозират и известно захлаждане, след като в последно време температурите в района се задържаха над сезонните норми, предаде турската телевизия НТВ.

