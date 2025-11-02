Полицията в Белград опита да разпръсне поддръжниците на Диана Хърка, която обяви гладна стачка пред парламента

Инцидент възникна пред сградата на сръбския парламент, където по-рано днес гладна стачка започна майката на една от жертвите на рухването на козирката на жп гарата в Нови Сад преди една година, съобщи сръбският портал "Машина", който публикува информации, свързани с протестите.

Диана Хърка е майка на Стефан Хърка, който е един от 16-те загинали след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

Полицията избута от пространството пред парламента гражданите, които подкрепят исканията и действията на Хърка, но те се върнаха отново и блокираха близкото кръстовище при ул. "Таковска".

Полицията конфискува днес автобуса, който докара студенти от Нови Сад до протеста пред парламента в Белград. Студентите подкрепят майката на Стефан Хърка.

Диана Хърка започна гладна стачка в 11:52 ч. местно време днес (12: 52 ч. бълг. време) и заяви пред БТА, че има намерение "да стигне докрай".

В 11:52 ч. на 1 ноември 2024 г. падна козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад.