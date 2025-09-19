Изложбата „Детски години“, посветена на 90 години от рождението на Христо Явашев – Кристо, ще бъде открита днес в Париж

С изложбата „Детски години“ на Центъра за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово днес, 19 септември, от 18:00 часа местно време ще бъде открит есенният сезон на Българския културен институт (БКИ) в Париж. Експозицията отбелязва 90 години от рождението на Христо Явашев – Кристо, един от най-значимите световни артисти с български произход и представя за първи път във френската столица колективна изложба на артисти резиденти от Центъра, създаден в Габрово в чест на Кристо и съпругата му Жан-Клод. Това съобщи за БТА директорът на БКИ-Париж Десислава Бинева.

Изложбата изследва детството като първа сцена на въображение и творчески потенциал. Представени са документални материали и рядко показвани фотографии от ранните години на Кристо, заедно с произведенията на ново поколение съвременни творци, вдъхновени от свободата и радостта да мечтаят и създават смело, посочи тя.

Центърът „Кристо и Жан-Клод“ е открит през 2023 г., три години след смъртта на Кристо. Разположен в бившата сграда на Текстилната гимназия в Габрово, той функционира като артистична резиденция и пространство за съвременно изкуство, вдъхновено от творчеството на световноизвестния артистичен тандем. Въпреки че е все още в процес на развитие, Центърът вече приютява млади артисти от цял свят. В изложбата „Детски години“ седем от тях – Антон Иванов, Гергана Лазарова-Рънкъл, Ивелин Пенчев, Константин Златев, Невена Екимова, Павел Църов и Радоил Серафимов – ще представят свои творби в Париж за първи път, добави Десислава Бинева.

По думите ѝ отделен раздел от изложбата е посветен на ранните години на Кристо в България – разказ за детството му, семейството, училищата, фабриките, любимите игри и първите му стъпки в изкуството. Именно тези спомени и преживявания по-късно вдъхновяват иконичните елементи, от които са създадени проектите на Кристо и Жан Клод - платове, въжета, варели.

Изложбата „Детски години“ е реализирана от Центъра за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово и Българския културен институт в Париж с подкрепата на Музея на хумора и сатирата, Община Габрово и Фондация „Америка за България“, допълни директорът на БКИ-Париж.

Експозицията може да бъде разгледана в галерията на Българския културен институт в Париж между 19 септември и 17 октомври 2025 г.