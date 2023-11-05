В четири общини от област Пазарджик днес ще има балотаж

В четири общини от област Пазарджик днес ще има втори тур на местните избори. В Пазарджик, Панагюрище, Белово и Брацигово досегашните кметове ще се явят на балотаж.

За кметското място място в Пазарджик се съревновават Тодор Попов и Петър Куленски.

В Панагюрище балотажът ще е между Никола Белишки и Желязко Гагов.

В Белово Костадин Варев е срещу Стойко Стефанов, а в Брацигово Надежда Казакова ще отстоява кметското си място срещу Мария Мадарова.