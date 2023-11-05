Подробно търсене

В четири общини от област Пазарджик днес ще има балотаж

Николета Манджукова
В четири общини от област Пазарджик днес ще има балотаж
В четири общини от област Пазарджик днес ще има балотаж
Снимка: Боян Ботев, БТА/архив
Пазарджик,  
05.11.2023 01:05
 (БТА)

В четири общини от област Пазарджик днес ще има втори тур на местните избори. В Пазарджик, Панагюрище, Белово и Брацигово досегашните кметове ще се явят на балотаж.

За кметското място място в Пазарджик се съревновават Тодор Попов и Петър Куленски.

В Панагюрище балотажът ще е между Никола Белишки и Желязко Гагов.

В Белово Костадин Варев е срещу Стойко Стефанов, а в Брацигово Надежда Казакова ще отстоява кметското си място срещу Мария Мадарова.

/РИ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:14 на 05.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация