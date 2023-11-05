В четири общини от област Пазарджик днес ще има балотаж

site.btaВ четири общини от област Пазарджик днес ще има балотаж
В четири общини от област Пазарджик днес ще има втори тур на местните избори. В Пазарджик, Панагюрище, Белово и Брацигово досегашните кметове ще се явят на балотаж.
За кметското място място в Пазарджик се съревновават Тодор Попов и Петър Куленски.
В Панагюрище балотажът ще е между Никола Белишки и Желязко Гагов.
В Белово Костадин Варев е срещу Стойко Стефанов, а в Брацигово Надежда Казакова ще отстоява кметското си място срещу Мария Мадарова.
/РИ/
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