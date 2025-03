В Международния ден на щастието - „рецепти“ за щастие от архивите на БТА

Днешният 20 март е обявен за Международен ден на щастието от Организацията на обединените нации (ООН) с резолюция от 12 юли 2012 г. Общото събрание отбелязва значението на щастието и благополучието като универсални цели в живота на хората и призовава за „по-приобщаващ, справедлив и балансиран подход към икономическия растеж, който насърчава щастието и благосъстоянието на всички хора“, според информация, публикувана на сайта на организацията. Резолюцията е инициирана от Бутан, страна, която признава стойността на националното щастие над националния доход от началото на 70-те години на миналия век и приема целта за „брутно национално щастие“.

Какво може да те направи щастлив – мирис на море и шоколад, хубава песен, щедростта, но също ранното ставане и забързаният начин на живот. Колко са различни причините за щастие, показват изследвания, публикувани в международната емисия и в емисията „Забава и знание“ на БТА през годините. Те разкриват какви са „рецептите“ за щастие, на каква възраст хората са най-щастливи и кои държави оглавяват класацията за щастие.

Могат ли парите да направят хората щастливи и има ли конкретна цена за щастието – учените не са единодушни по този въпрос:

Щастието се купува с пари, твърдят британски изследователи

Лондон, 9 януари 2001 г. /БТА/ Британски изследователи твърдят, че старата поговорка "Щастие с пари не се купува" е погрешна, предаде ПА.

На човек са му достатъчни 1 милион лири стерлинги, получени неочаквано, за да изпадне в еуфория, твърдят изследователите от университета на Уорик /Великобритания/. Дори дребна сума като 1000 лири, които някой е наследил или спечелил, може да променят начина, по който този човек гледа на живота.

По-малко от 1 милион лири обаче са недостатъчни, за да може човек да изпитва трайно щастие. Авторите на десетгодишното изследване д-р Ендрю Осуалд и д-р Джонатан Гарднър открили, че стабилният брак и доброто здраве са много по-значими за хората, отколкото парите.

В изследването на д-р Осуалд и д-р Гарднър участвали 9000 британски семейства. За десетгодишен период много от тях получили неочаквано значителни парични суми, което позволило на двамата специалисти да наблюдават как това се отразило на късметлиите. Изследователите установили, че психичното здраве на хората, получили пари от наследство или от лотария, значително се подобрило.

От друга страна се оказва, че стремежа към трупане на повече и по-хубави вещи води до негативни психологически последствия:

Материализмът води до депресия

Лондон, 3 юли 2001 г./БТА/ Марковите дрехи и бързите коли може да са мечта на всеки, но ново изследване сочи, че материализмът - постоянният болезнен стремеж към трупане на повече и по-хубави вещи - води до депресия и чувство на гняв, предаде Ройтерс.

Учени от университета на Нюкасъл, Нов Южен Уелс (Австралия) са открили взаимозависимост между материализма и негативните психологически феномени. Шон Сандърс от изследователския екип обяви, че не е бил изненадан от констатацията, че щастие с пари не се купува. Но досега учените не разполагаха с научни доказателства на тази идея.

"Съществуват екологични притеснения относно ефекта от материализма и глобалното консуматорство. Но доскоро не се обръщаше внимание на психическите последствия от подобно поведение", коментира Сандърс. Той обяснява, че една от причините за връзката между материализма и депресията е фактът, че вещите бързо губят стойността си. Сандърс уточнява, че мечтата да притежаваш спортен автомобил не причинява психологически проблеми на всяка цена, тъй като много хора са ентусиазирани и имат интерес към техническите параметри на колата и технологията на производството й.

В повечето случаи обаче материализмът почива на факта, че хората определят мястото си в обществото посредством вещите. "Хората се сравняват с другите. В нашето общество критерият е какво притежаваш. Постоянният стремеж да бъдеш с едно рамо пред другите може да е доста разстройващ, предшественик на гневни изблици", обяснява Сандърс. Още повече такова поведение води до комформизъм.

"Чувството за притежание може и да ви създаде усещането, че контролирате положението. Но изследвания доказват, че материализмът е в обратно пропорционална зависимост на чувството на удовлетвореност от живота", смята ученият Силвия Лазарова.

Между парите и щастието съществува силна зависимост, но е погрешно да се мисли, че водещата роля играят солидните суми, обяснява д-р Осуалд. В хода на изследването специалистите установили, че жените са по-щастливи от мъжете, а най-недоволни от живота са хората, прехвърлили 30-годишна възраст.

Ставането рано сутрин изглежда уморително, но всъщност те прави щастлив:

Ранобудните са по-щастливи от поспаланковците

Лондон, 13 юни 2012 г. /БТА/ Ранобудните са по-щастливи и доволни от живота от нощните птици, които предпочитат да спят до късно, съобщи в. "Дейли мейл", позовавайки се на канадски учени.

Добрата новина за поспаливите и сърдити тийнейджъри обаче е, че с годините хората започват да стават все по-рано, а тази промяна е свързана и с повече щастие. Изследването на учени от университета на Торонто е обхванало 700 души. От групата на възраст от 17 до 38 години само седем процента били ранобудни, а в тази от 59 до 79 години повечето ставали с пукването на зората и само седем процента били нощни сови.

Възрастните обаче били по-позитивни от младите. Ранното ставане се свързва с повече щастие и в двете възрастови групи, както и с по-добро здраве.

По-доброто здравословно състояние на ранобудните се дължи на по-дългия сън, защото такива хора обикновено си лягат рано. Допълнителният сън, освен че ободрява, засилва и имунната система. Хората, които си лягат късно през седмицата, не се чувстват добре, защото трябва да стават по-рано, отколкото биха искали.

Каква музика трябва да слушате, за да изпитате прилив на положителна енергия:

Експерти определиха най-щастливите песни

Лондон, 6 февруари 2021 г. /БТА/ Хитът Don't Stop Me Now на легендарната британска група "Куин" е на първо място в класация на "щастливите песни", които повдигат духа и подобряват настроението, пише в. "Дейли експрес".

Рейтингът на най-жизнеутвърждаващите и мотивиращи парчета е съставен след проучване на социологическата компания УанПол по поръчка на медицинската организация АХА Хелт за целите на проект за психично здраве.

След Don't Stop Me Now на "Куин", второто и третото място в класацията заемат съответно парчетата Dancing Queen на АББА и Livin' On A Prayer на "Бон Джоуви".

Челната десетка се допълва от Walking on Sunshine на "Катрина енд дъ Уейвс", Good Vibrations на "Бийч бойс", Happy на Фарел Уилямс, I Wanna Dance With Somebody на Уитни Хюстън, Wake Me Up Before You Go-Go на "Уам!", Mr. Blue Sky на "Илектрик лайт оркестра" и I Will Survive на Глория Гейнър.

В проучването 85 процента от анкетираните споделят, че музиката е важна за физическото и психичното им здраве.

Близо половината от участниците в допитването казват, че се чувстват щастливи, когато слушат музика през деня. Една трета от анкетираните изпитват прилив на положителна енергия, когато чуят любимите си песни.

Проучването показва още, че 74 процента от хората си пускат мотивиращи парчета, когато вършат домакинските си задължения. Двадесет и пет на сто от участниците в допитването споделят, че слушат музика, докато готвят.

Д-р Марк Уинуд, говорител на компанията, поръчала проучването, отбелязва, че когато хората чуват песни, които харесват, мозъкът им най-често реагира в зоните, свързани с удоволствието и възнаграждението. Слушането на любимите парчета също така е свързано с освобождаването на хормоните на щастието и удоволствието ендорфин и допамин, които карат човек да се чувства по-добре и му помагат да се справя със стреса.

Изненадващо, но забързаният начин на живот явно прави хората по-щастливи:

Жителите на големите градове са по-щастливи

Лондон, 20 юни 2018 г./БТА/ Жителите на градовете със забързан начин на живот като Лондон и Ню Йорк са по-щастливи, съобщи в. "Дейли мейл".

Д-р Жанет Бикнел от университета Йорк в Торонто твърди, че забързаният начин на живот в оживени градове като Лондон и Ню Йорк предизвиква чувство на задоволство сред жителите им, тъй като заетите хора усещат, че използват по-добре времето си от онези с по-спокоен начин на живот.

Освен това околните възприемат натоварената програма като "символ на чест". Усещането на хората, че имат много задачи и малко време, за което да ги изпълнят, допринася за благосъстоянието им също толкова, колкото богатството или заплатата им, смята д-р Бикнел.

Тя подкрепя тезата си с резултатите от предишно изследване върху темпа на живота в градовете на 31 държави по света. Екип от учени, ръководен от психолога от Калифорнийския университет Робърт Лавин, измери колко бързо пешеходците изминават разстоянието от 18 м, средното време, което им отнема да си купят марка, и точността на случайно избрани часовници. Резултатите показаха, че хората в по-гъсто населените градове се движат по-бързо от онези в по-малко населените места.

Оказа се, че по-бързата крачка води до по-силна икономика, тъй като градове като Лондон и Ню Йорк традиционно имат по-здрави икономики.

В местата с по-забързан начин на живот и нивата на тютюнопушене са по-високи, а жителите им са по-малко склонни да помагат на непознати в беда и са по-изложени на опасността да умрат от исхемична болест на сърцето. Въпреки това професор Лавин и колегите му откриха, че жителите на тези райони се чувстват по-щастливи от онези с по-бавен начин на живот. Психологът твърди, че темпът на живот в тях е "свързан значително" с психическото, социалното и физическото благосъстояние на жителите им.

"По-високите нива на щастие в забързаните градове може да са резултат от по-силната им икономика, но връзката между доходи и благосъстояние е сложна", заяви д-р Бикнел. Според нея щастието е свързано със заетостта, която много хора възприемат като "символ на чест", показващ техните високи постижения.

Други "съставки" от "рецептата" за щастие – прегръдки и мирис на пресен хляб:

Шумът на морето успокоява хората, прегръдките и ароматът на пресен хляб ги правят щастливи

Лондон, 14 декември 2016 г. /БТА/ Прегръдките и ароматът на пресен хляб правят хората щастливи, а шумът на морето им действа успокояващо, пише в. "Дейли експрес", позовавайки се на резултатите от проучване, направено във Великобритания сред 2000 души по поръчка на компанията за кухненско обзавеждане Magnet.

Допитването разкрива, че най-голямо щастие и удоволствие на съвременните британци носят семплите и безплатни неща. Проучването е направено с цел да установи какво прави хората най-щастливи, кои са най-големите им дразнители, кои са най-добрите средства против стрес и кои гледки, звуци, вкусове, аромати и усещания имат най-силно въздействие върху тях.

Изследването показва, че най-голямо щастие на жителите на Острова носят прегръдките и ароматът на пресен хляб, най-успокояващо им действа шумът на морето, а едно от най-добрите средства против стрес е разходката.

Удоволствие и добро настроение носят също уханието на прясно окосена трева, домашно приготвеното печено, целувките, смехът. Усмивки по лицата на хората извикват гледката на стари семейни снимки и слушането на любими песни от детството.

Освен разходката, отлични средства за противодействие на стреса според британците са тренировките и галенето на домашни любимци.

Близо петдесет на сто от участниците в допитването споделят, че когато се чувстват раздразнени, разчитат за успокоение на музиката. Двадесет процента от анкетираните противодействат на негативните чувства с хубава книга. Едва пет на сто прибягват до храна за утеха...

Другите миризми на щастието са ароматите на кафе, шоколад и бекон:

Уханието на кафе и шоколад прави жените щастливи, ароматът на уиски и бекон радва мъжете

Лондон, 13 януари 2018 г. /БТА/ Проучване, целящо да установи кои аромати правят жените и мъжете щастливи, разкрива, че сред любимите ухания на дамите са тези на кафе и шоколад, а на мъжете - на уиски и бекон, пише в. "Дейли експрес".

Допитването по поръчка на Sykes Holiday Cottages e обхванало 1500 души. Резултатите показват, че 90 на сто от участниците свързват определени аромати с усещането за щастие. Уханията също така са способни да връщат хората към ключови житейски събития, които са ги направили щастливи.

Сред миризмите, предизвикващи радостно чувство у жените, са също на лавандула, току-що изпрано спално бельо, бебета. Сред ароматите, които правят мъжете щастливи, са още тези на нов автомобил, барбекю, прясно изпечен хляб.

Анкетата показва също, че на 82 процента от участниците вкусът на храни като риба и пържени картофи и сладолед им се е струвал по-наситен по време на почивка.

Рецептите за щастие се допълват с добрия сън, секса, срещите с приятели:

Здравият сън и сексът са най-важни за щастието

Лондон, 20 септември 2017 г. /БТА/ Здравият сън и сексът са по-важни за щастието от парите, установиха британски учени, цитирани от в. "Мирър". Проучването е извършено от Националния център за социални изследвания, след което резултатите са анализирани от консултантската фирма "Оксфорд икономикс", която разработи точков индекс на щастието. Той показа, че дори тройното увеличаване на доходите на домакинството носи само две точки, докато добрият нощен съд повишава чувството за щастие на средностатистическия британец с цели 15 точки.

Сексът също повдига духа. Хората, които са доволни от половия си живот, имат средно седем точки повече от останалите.

Други фактори, допринасящи за щастието, са силните семейни и приятелски връзки, сигурната работа, здравето на близките. Те са много по-важни от лъскавите коли и екзотичните почивки. Хората се чувстват добре и когато могат да излизат на открито, когато разговарят с приятели и съседи, когато са семейни.Младите семейства са най-щастливата демографска група.

За да си щастлив, не трябва да потискаш емоциите си, независимо дали са негативни:

Щастливите хора изразяват гнева си

Лондон, 15 август 2017 г. /БТА/ Учени от Еврейския университет в Ерусалим откриха, че тайната на щастието е човек да изразява емоциите си, дори те да са негативни, съобщи в. "Дейли мейл".

Докато някои може да си мислят, че щастието е баланс между удоволствието и избягването на болката, според новото изследване хората може да бъдат още по-щастливи, ако изживеят емоциите си, включително негативните усещания.

"Щастието се крие в преживявания, които са значими и стойностни, включително емоции, които вие смятате, че са правилните за определен момент", каза ръководителят на проучването доктор Мая Тамир.

Специалистите проучиха чувствата, които носят щастие на 2 324 студенти от осем държави - САЩ, Бразилия, Китай, Германия, Гана, Израел, Полша и Сингапур. Всеки от участниците беше попитан за емоциите, които е искал да има и онези, които действително е преживял в живота си.

Резултатите показаха, че мнозинството запитани искат да изпитват повече приятни емоции. Изненадващо обаче 11 % от участниците са искали да изпитват по-малко любов и съчувствие, а 10 % - повече яд и омраза в ежедневието си.

"Например, някой, който не изпитва гняв, когато чете за насилие върху дете, може да си мисли, че трябва да е по-ядосан, отколкото е в момента. Или жена, която иска да напусне партньора си насилник, но няма волята да го направи, може да е по-щастлива, ако го обича по-малко", обясни доктор Тамир.

Представителите на различни култури, които изживяват повече от емоциите, за които копнеят, имат по-висока удовлетвореност от живота и по-малко симптоми на депресия.

Да даваш също може да те направи щастлив:

Щедростта е свързана с усещане за щастие

Париж, 16 юли 2017 г. /БТА/ Щедростта активира мозъчни зони, свързани с усещането за щастие, сочат резултатите от изследване, цитирани от сп. "Сианс е авнир".

В рамките на изследването учени от университета в Цюрих, Швейцария, казали на 50 души, че ще получат по 25 швейцарски франка (около 23 евро) седмично в разстояние на 4 седмици. На половината от участниците било обяснено, че парите са за тях, а на останалите - че сумата трябва да се изразходва в полза на други хора. И в двата случая от участниците било поискано да напишат как възнамеряват да изразходват парите.

Субективното им ниво на щастието било преценено въз основа на попълнените от тях въпросници. След това участниците отговорили на въпроси, докато мозъците им били изследвани с ядреномагнитен резонанс. Оказало се, че нивото на щастието в групата, която се ангажирала да направи дарение, било по-високо, отколкото в другата група, макар че дарение всъщност не било направено. Участниците в първата група освен това показали по-голяма щедрост в отговорите си на зададените им въпроси, докато мозъците им били изследвани с ядреномагнитен резонанс, и активността на мозъчните им зони, свързани с усещането за щастие, била по-голяма.

Били предложени няколко хипотези, за да се обясни какво може да накара човек да пожертва собствените си средства в полза на други хора. Някои учени изтъкнаха, че дарението увеличава престижа на дарителя сред заобикалящите го хора или че усилва сплотяването и сътрудничеството - два ключови фактора за оцеляването. Други отбелязаха, че човек дава, за да получи нещо в замяна. "Изследването ни предоставя неврологични доказателства, че съществува връзка между щедростта и щастието", увериха учените.

В изследването участвали също техни колеги от университета в Любек, Германия, и медицинския институт Файнбърг в Чикаго, САЩ.

Коя възраст е най-щастлива:

Хората са най-щастливи на 53 години

Лондон, 24 октомври 2016 г. /БТА/ Постигането му може и да отнема над половин век, но в крайна сметка щастието сполетява хората на 53-годишна възраст, пише в. "Дейли експрес", позовавайки се на резултатите от проучване, направено във Великобритания сред 2000 души по поръчка на Crystal Ski Holidays.

На тази възраст хората вече са в състояние да приемат несъвършенствата си, радват се на по-голяма увереност, не се тревожат за дреболии, не ги съпътстват обичайните за младостта финансови тревоги, по-слабо се вълнуват от мнението на околните - това са само част от позитивите на по-зрелите години.

Допитването, обхванало индивиди на възраст между 50 и 70 години показва, че повечето от тях сега се чувстват по-щастливи, отколкото на младини. Средната възраст, на която се постига истинско задоволство от живота, е 53 години.

Сред предимствата на по-късната възраст, изтъкнати от участниците в анкетата, са: че могат да бъдат спонтанни, прями и да се надсмиват над околните, че не им се налага да участват в маратони, че могат да живеят без секс, но не и без очила, че могат да поверят спокойно тайните си на приятели, тъй като е много вероятно те да ги забравят, че могат да носят удобни дрехи и обувки, без да ги е грижа за това как изглеждат, че имат повече време за развлечения, че могат без угризения да подремват следобед, че имат извинение за това, че забравят.

За БТА миналата година учен дава отговор на въпроса от какво всъщност зависи щастието. Общо 50 процента от нашето щастие се определя от гените, които носим, 40 процента – от нещата, които правим, и 10 процента – от обстоятелствата в живота ни, каза в разговор с БТА за връзката между щастието и гените, и вирусите, и за Международния ден на щастието проф. д-р Радостина Александрова от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките (БАН). Според една от хипотезите изглежда всеки от нас има някакво базово ниво на щастие, което остава относително постоянно, дори след положителните и отрицателните събития, които съдбата ни поднася.