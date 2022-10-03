Ивелин Попов изведе Левски до триумф срещу Берое

Първенство на България по футбол, резултати и голмайстори от 12-ия кръг на efbet Лига: Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 - 1:3 (0:0) голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 53, 1:1 Преслав Боруков 56, 1:2 Джонатан Перейра 67, 1:3 Ивайло Чочев 83 ЦСКА-София - Пирин Благоевград - 2:1 (2:1) голмайстори: 1:0 Дюкенс Низон 19-дузпа, 2:0 Брайън Морено 23, 2:1 Иван Тасев 26 Берое Стара Загора - Левски - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Ивелин Попов 3 от събота: Локомотив София - Лудогорец - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Карлос Франса 71 червени картони: Сисиньо (Лудогорец) 14, Антонио Вутов (Локомотив Сф) 87 от петък: Септември София - Спартак Варна - 1:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Асен Георгиев 40, 1:1 Виктор Митев 45+3 *пропусната дузпа: Димитър Костадинов (Септември) 90+1 Черно море - Ботев (Враца) Ц 2:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Мирослав Маринов 8, 1:1 Васил Панайотов 47, 2:1 Матиа Курьор 90+2 Ботев Пловдив - Славия - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Елвис Ману 35 червен картон: Джеймс ЕтоТо (Ботев Пловдив) 42 от четвъртък: Арда Кърджали - Хебър Пазарджик - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Светослав Ковачев 16