Софийски икономически форум 2026 - Първи панел - Геополитическа вълна: Ефекти върху икономическия пейзаж на Югоизточна Европа

София (27 януари 2026) Софийският икономически форум 2026 се провежда в „София Балкан Палас“. Организатор на събитието е Делфийският икономически форум. Тазгодишното издание е посветено на динамичното развитие в областта на икономиката, инфраструктурата и енергийния сектор в Югоизточна Европа. На снимката (от ляво надясно): заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева, Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017 г.), посланикът на Франция у нас Мари Дюмулен, вицепрезидентът на Атлантическия клуб в България Елена Поптодорова и ръководителят на отдел “Азия” в Института за международни икономически отношения Пламен Тончев.

Снимка: Христо Касабов/БТА (ВЯ)