Филиалът на Русенския университет в град Тараклия подготвя кадрите за преподаване на български език в Молдова, заяви пред БТА Иван Думиника

Филиалът на Русенския университет "Ангел Кънчев" в молдовския град Тараклия е този, който подготвя кадрите за преподаване на български език и литература, култура и история на България в училищата в Молдова, където се преподава на български език. Това каза в интервю за БТА Иван Думиника, който е ръководител на Службата по политика в областта на междуетническите отношения при молдовското Министерство на образованието и научните изследвания.

Иван Думиника е също така и председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова, основано през 1994 г. от покойния проф. д-р Николай Червенков.

"Научното дружество на българистите в Репулика Молдова е една от първите организации, създадена с цел да популяризира и да изследва историята на бесарабските българи, както и културните връзки между Молдова и България", каза пред БТА Иван Думиника.

Ние се занимаваме с различни проекти, които продължават традицията, която създаде професор Червенков, допълни той.

Иван Думиника припомни някои факти, предшествали създаването на филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" в град Тараклия, където етническите българи са 66 процента от общото население.

БТА припомня, че филиалът бе открит на 27 юли 2025 г. в присъствието на министър-председателите на България и Молдова - Росен Желязков и Дорин Речан. Преди това молдовската държава прехвърли образователната инфраструктура на бившия Тараклийски държавен университет "Григорий Цамблак" на Русенския университет "Ангел Кънчев". Така филиалът в Тараклия стана първото висше учебно заведение извън границите на България.

"Да вземем историята изобщо на Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак" - още в самото начало, когато бе създаден през 2004 г., идеята беше той да бъде филиал на някое българско висше учебно заведение", каза Иван Думиника.

"По политически мотиви тогава този процес не стана и затова бе отворен Тараклийският държавен университет", припомни той.

Думиника обърна внимание, че в Тараклийския държавен университет основните специалности са били педагогическите.

"Това ни трябва на нас - преподаватели, които да преподават български език, литература, история, култура на българския народ", посочи той.

По думите му откриването на филиала в Тараклия като част от Русенския университет е много важно, защото той дава предимство и с нови специалности.

"Времето тече и има необходимост от нови специалности. И тук говорим за айти, за мениджмънт и управление, администрация, инженерни професии", каза Думиника и допълни, че именно това предлага филиалът на Русенския университет в Тараклия.

Думиника отбеляза обаче, че запазването на педагогическите специалности във филиала е от особено значение, защото без тях няма къде да се подготвят кадри по български език, литература, история, култура.

"Затова за нас е много важно тези специалности да бъдат продължени, да бъдат преподавани в Русенския филиал", посочи той.

На въпрос необходими ли са повече преподаватели за училищата в Молдова, където се преподава на български език, Иван Думиника информира, че в Република Молдова има общо 24 училища, където се преподава български език и литература.

"Осем от тях се намират в Гагаузката автономия, а едно тук - в столицата Кишинев. (…) Когато говорим за преподаватели, те ги има, но все пак трябва да идват и нови кадри, които да допълват, защото има кадри, които вече се пенсионират (…)", отбеляза той.

Иван Думиника обърна специално внимание на желанието на деца в автономния молдовски район Гагаузия да учат български език.

"Ето там на нас ни трябват кадри, които да говорят на български, които да преподават. И в този случай именно специалности, които ще бъдат предложени в Русенския университет, ще осигурят тези кадри", каза Иван Думиника.

Той обърна специално внимание на факта, че през миналата учебна година - 2024-2025 г., е бил утвърден нов курс на обучение (curriculum) - учебна програма по дисциплината "История, традиции и култура на българския народ" от 5 до 9 клас.

Иван Думиника разказа, че преди това от 1 до 9 клас са се провеждали часове по "История, традиции и култура на българския народ", но фактически учебна програма е имало само от 1 до 4 клас, а за по-горните класове преподавателите са се подготвяли самостоятелно и са търсели информация.

"Сега ние им дадохме този курс на обучение. Предстои следващ етап, през който да бъдат разработени учебници. И тук пак на нас ни е необходима помощ от специалисти, педагози, които работят непосредствено с учениците. В това е и голямата роля и на филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев", каза Думиника.

Той сподели, че в Молдова няма трудности с издаването на учебници по български език и литература, но учениците се нуждаят от много помагала и имат нужда от "книги на български класици".

Думиника изказа благодарност на колегите си от България, които организират различни инициативи и събират книги, които изпращат в Молдова. Той отбеляза, че в Молдова се стараят да изучават българската класика и затова имат необходимост от повече книги на автори като Вазов, Елин Пелин и други български поети и писатели.

Иван Думиника каза още, че България подкрепя много проекти, в които участват обществени организации от Молдова, като например за реставриране на паметници, свързвани с българските следи в Кишинев, а и в останалите части на страната.

На въпрос от какво още има нужда, той отговори: "Повече проекти" и допълни, че "обществените организации се стараят да ги осъществяват".