Вицепрезидентът Илияна Йотова откри етнокултурния фестивал "Единство чрез многообразие" в молдовския град Тараклия

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри 24-ия етнокултурен фестивал "Единство чрез многообразие" в молдовския град Тараклия. Събитието е част от програмата на посещението на вицепрезидента в Молдова.

"Фестивалът е от огромно значение за българската общност. Виждам, че с всяка изминала година той става все по-голям и по-голям. Домакините споделят, че вече не могат да поберат желаещите, защото няма толкова много място, няма толкова много палатки. За сметка на това обаче всички са много гостоприемни. И твърдят, че който и да дойде, е добре дошъл. И това го виждаме в реалността. Виждаме го на този площад. Хубавото е, че тук се говори само на български език", каза вицепрезидентът Илияна Йотова.

Тя добави, че е приятно, когато и хора, които нямат български произход, заради нас се опитват да проговорят на български език.

"Смятам, че влиянието ни като култура, като език, като страна ще расте още повече, с помощта и на филиала на Русенския университет в Тараклия. Тук е мястото, в което да говориш на български език, да спазваш традициите и обичаите не е само история, спомени и минало, заключено някъде в бабините скринове, това е бъдеще и настояще", каза Йотова.

Според нея този район ще се развива още повече и с голямата помощ на българската държава.

Вицепрезидентът коментира, че една от най-големите ценности на Европейския съюз е запазването на идентичността на всяка една от страните, на всеки един народ, на всяка една от нациите, които са в него.

"Европейският съюз е преди всичко ценности и човешки права. Там, където не се спазват човешките права, включително и тези на малцинствените общности, на етническите общности, там вече не са границите на Европейския съюз, това е нещо друго. И съм изключително благодарна и на колегите си в Молдова, които дадоха дума, че тук ще запазят компактността на този регион, на Тараклия, за да могат да се съхранят вече над два века българските традиции и обичаи, и най-вече българския език и неговото изучаване в училищата. Това е истинският път на Молдова към Европейския съюз", каза Йотова.

Началото на фестивала бе поставено с дефиле на участниците, представящи национални костюми, села, етнически общности и институции. На централния площад са изградени 30 етнокъщи и различни тематични зони. Събитието събра на едно място майстори, художници и творчески колективи от различни региони на Молдова, Приднестровието, Украйна, Румъния и България.

Културните кътове запознават гостите с бита и традициите на народите, а занаятчийските щандове предлагат ръчно изработени изделия — от текстил и керамика до натурална козметика и украшения. Гастрозоната "Алея на местните вкусове" представя традиционни ястия, местни продукти, печива и улична храна. За любителите на изкуството има творчески работилници по рисуване, моделиране и украса.

На сцената през целия ден ще се изявят близо 600 участници от фолклорни, вокални и танцови ансамбли от Молдова, Румъния, България и Украйна.

Основната цел на фестивала е да съхрани и популяризира етнокултурното наследство, да укрепи връзките между общностите и да създаде пространство за общуване, обмен на опит и творческо себеизразяване, посочват организаторите.

Фестивалът се организира от Районния съвет в Тараклия. Партньори са Министерството на културата на Молдова, Агенцията за междуетнически отношения и Делегацията на ЕС в Молдова. Събитието се провежда и с подкрепата на Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова и предприемачи.