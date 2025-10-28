Санае Такаичи и Доналд Тръмп заявиха обща готовност за "нова златна ера" в двустранните отношения между Япония и САЩ

Обещание за "нова златна ера", споразумение за редките земни елементи и много сърдечни разговори: японската министър-председателка Санае Такаичи се погрижи за гладкото протичане на първата ѝ среща с Доналд Тръмп, който я увери, че Вашингтон е най-верният съюзник на Токио, предаде Франс прес.

Япония е втората спирка от азиатската обиколка на американския президент след Малайзия и преди Южна Корея, където в четвъртък ще се състои най-очакваната среща от пътуването му - тази с китайския му колега Си Цзинпин, на която се очаква да бъде постигнат търговски компромис между двете световни сили.

Денят беше дипломатически тест с висок залог за Санае Такаичи, първата жена, управлявала Япония, която е на поста си едва от седмица.

Тя обаче разполагаше с едно предимство: близостта си с бившия японски премиер Шиндзо Абе, нейния ментор, убит през 2022 г., с когото Доналд Тръмп се сближи по време на първия си мандат.

Японската лидерка благодари днес на Доналд Тръмп за "дългогодишното му приятелство" с Шиндзо Абе. "Бях много впечатлена и вдъхновена от вас", каза тя на американския президент.

Такаичи също така заяви, че иска да положи началото на "нова златна ера" в японско-американските отношения в момент, когато Токио се сблъсква с нарастващата военна мощ на своя съсед Китай.

"Искам да ви уверя, че това ще бъдат привилегировани отношения. Знайте, че [...] ако имате нужда от нещо, ако мога да помогна, ние ще сме с вас. Ние сме съюзник от най-висок ранг", успокои я Тръмп.

Според Белия дом Такаичи е изразила намерението си да номинира американския лидер за Нобелова награда за мир. Това е често повтаряно искане на Тръмп, който твърди, че е сложил край на няколко конфликта по света – роля, която експертите оценяват по-сдържано. Наградата за 2025 г. беше присъдена на лидера на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо.

За да спечели благоразположението на 79-годишния президент, Такаичи му подари стик за голф, принадлежал на Шиндзо Абе, позлатена топка за голф и чанта за голф, подписана от японски шампион.

От своя страна, Доналд Тръмп се срещна днес с семействата на японци, отвлечени от Северна Корея, което е изключително чувствителна тема в Япония.

В знак на близостта си, двете страни подписаха днес рамково споразумение за "осигуряване" на доставките си от редки земни елементи и ключови минерали чрез тясно сътрудничество и финансова подкрепа.

Това стана малко след като Пекин предприе драстични ограничения върху износа на тези материали, които са от съществено значение за високотехнологичните индустрии, и върху които Китай има почти пълен монопол.

В областта на отбраната Тръмп, който е привърженик на принципа "ти на мен – аз на теб", изисква съюзниците на САЩ да увеличат собствените си разходи за отбрана, за да продължат да се ползват от американската защита – по-конкретно Япония, където са разположени около 60 000 американски военнослужещи.

Американският президент посети днес самолетоносача "Джордж Вашингтон", намиращ се в открито море край Токио, в компанията на Такаичи.

Тръмп, който се качи на трибуната, размахвайки юмрук под овациите на присъстващите, заяви, че е одобрил доставката на първата партида ракети за американските изтребители Ф-35 на японските Сили за самоотбрана.

Такаичи от своя страна посочи, че Япония се ангажира да "укрепи из основи" отбранителните си способности в отговор на "сериозната и безпрецедентна" ситуация в областта на сигурността. Още в петък тя обяви, че Токио ще увеличи бюджета си за отбрана до 2 процента от БВП още през текущата финансова година, с две години по-рано от планираното.

Темата за търговията също доминираше на тази среща, посочва АФП.

Япония и САЩ вече постигнаха компромис по търговските въпроси през лятото, но някои въпроси остават нерешени.

В средата на септември Вашингтон намали до 15 процента общите мита върху японските автомобили, които производителите все още смятат за твърде високи.

Друга тема на дискусиите беше формата, която ще приемат 550-те милиарда долара японски инвестиции на американска територия, обещани от Токио в рамките на споразумението от юли.

Двете страни одобриха днес списък с компании, които "обмислят" инвестиции съвместно с американски предприятия, като акцентът е върху енергетиката – до 200 милиарда долара за ядрени реактори на "Уестингхаус" (Westinghouse) и "Джи И Вернова" (GE Vernova).

Токио и Вашингтон подписаха също така меморандум за намерения в областта на корабостроенето - сектор, в който САЩ възнамеряват да наваксат изоставането си от Китай.

След Токио Доналд Тръмп заминава утре за Южна Корея, където ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин в рамките на срещата на върха на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).