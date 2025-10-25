Подробно търсене

Губернаторът на Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Пламен Йотински
Разрушена при украински удар сграда за социални услуги в Белгородска област, 8 октомври 2025 г. Снимка: Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков чрез АП
Белгород,  
25.10.2025 13:55
 (БТА)
Губернаторът на руската Белгородска област днес заяви, че Украйна е нанесла удар по язовирна стена на местно водохранилище, причинявайки щети, предаде Ройтерс.

В изявление в приложението "Teлеграм" Вячеслав Гладков заяви, че повторни удари по язовирната стена могат да доведат до наводнения, и посъветва жителите на части от две селища - Шебекино и Безлюдовка - да напуснат домовете си и да се преместят във временни жилища.

Белгородска област граничи с източната украинска Харковска област и е подложена на атаки от силите на Киев от началото на мащабния конфликт между двете страни през 2022 г., припомня Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че за момента няма коментар по случая от страна на Киев.

/ДИ/

