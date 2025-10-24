Казинформ: Казахстан и ЕС продължават да засилват сътрудничеството си, отбелязвайки 10 години стратегическо партньорство

Министърът на външните работи на Казахстан Ермек Кошербаев се срещна с ръководителя на Делегацията на Европейския съюз в Казахстан, посланик Алешка Симкич, предаде Казахстанската новинарска агенция Казинформ.

По време на срещата бяха обсъдени перспективите за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между Казахстан и Европейския съюз, както и начините за укрепване на междурегионалната свързаност в рамките на формата "Централна Азия - ЕС“.

Ермек Кошербаев отбеляза високото равнище на политически диалог и устойчивата динамика на двустранното взаимодействие, като подчерта значението на последователното прилагане на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Казахстан и Европейския съюз, подписано преди десет години.

Двете страни обсъдиха регионалните и международни въпроси, включително развитието на транспортни и логистични коридори, зеления преход, дигитализацията и подобряването на бизнес климата в Казахстан.

Посланик Симкич подчерта устойчивостта на отношенията между Казахстан и ЕС и наблегна на качествено подобрения характер на партньорството. Европейският съюз разглежда Казахстан като важен партньор в Централна Азия и потвърждава готовността си да засили допълнително сътрудничеството в интерес на устойчивото развитие на страната.

В заключение на срещата двете страни потвърдиха ангажимента си за задълбочаване на взаимноизгодното сътрудничество и за поддържане на активен диалог чрез предстоящи реципрочни посещения и съвместни събития.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)