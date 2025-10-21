Телата на още двама изралески заложници, държани в Газа, бяха предадени на Червения кръст, съобщи израелската армия

Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени днес на Червения кръст, предадоха световните агенции.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“ предаде тленните останки на общо 15 заложници. Още 13 тела на заложници трябва да бъдат намерени в Газа и предадени на Израел, посочва Асошиейтед прес.