Телата на още двама изралески заложници, държани в Газа, бяха предадени на Червения кръст, съобщи израелската армия

Габриела Големанска
Ковчег с тленните останки на заложник, върнат на близките му в Израел, снимка: AP Photo/Leo Correa
Газа,  
21.10.2025 22:04
 (БТА)
Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени днес на Червения кръст, предадоха световните агенции.

От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“ предаде тленните останки на общо 15 заложници. Още 13 тела на заложници трябва да бъдат намерени в Газа и предадени на Израел, посочва Асошиейтед прес.

 

