АП: Новият президент на Мадагаскар, полковник Микаел Рандрианирина

Полковникът от армията, който взе властта чрез военен преврат, стана официално новия лидер на Мадагаскар днес, след като със светкавична бързина отстрани президента, като го принуди да напусне страната и да се укрие, цитиран от Асошиейтед прес.

Микаел Рандрианирина, командир на елитната армейска част КАПСАТ, положи клетва и встъпи в длъжност като нов президент на Мадагарскар по време на церемония днес, състояла се в главната зала на Върховния конституционен съд на страната. Той положи клетва пред деветте съдии от трибунала, облечени в червени тоги.

Полагането на клетва се състоя само три дни, след като Рандрианирина обяви, че въоръжените сили поемат властта в Мадагаскар - остров в Индийския океан с около 30 милиона души население, разположен край източното крайбрежие на Африка, който бе разтърсен от триседмични антиправителствени протести, начело на които бяха местните младежи.

ООН осъди начина, по който военните поеха властта в страната, дефинирайки го като "неконституционна смяна на правителството". Но други страни, включително бившата колониална владетелка на Мадагаскар - Франция, нямаха значителна реакция.

Завземането на властта в Мадагаскар от военните доведе до отстраняване на страната от Африканския съюз.

В Мадагаскар има високи нива на бедност, които засягат около 75% от населението, според Световната банка.

Бившата френска колония, широко известна като най-големият доставчик на ванилия в света и хабитат на лемурите, има бурна история на политическа нестабилност. Откакто получи независимост през 1960 г., страната преживя няколко преврата.

Местонахождението на президента Андри Ражоелина е неизвестно, след като той напусна Мадагаскар, твърдейки, че животът му е в опасност след бунта. Според някои сведения той е избягал с френски военен самолет.

В негово отсъствие Ражоелина беше отстранен от президентския пост чрез гласуване за импийчмънт в парламента във вторник, точно преди полковник Рандрианирина да обяви, че военните поемат властта.

Рандрианирина, за когото се предполага, че е на 50 или 51 години, смени военната си униформа с тъмен костюм и синя вратовръзка за церемонията по полагане на клетва, на която присъстваха военни офицери, цивилни служители и чуждестранни дипломати. Военните почетни гвардейци от двете страни на залата извадиха церемониални мечове, а строени в редица войници надуха тромпети, за да отбележат тържествено момента.

Полковникът, който излезе от относителна неизвестност, за да поведе бунта на военното звено КАПСАТ преди по-малко от седмица, е бил за кратко зад решетките преди две години заради опит за бунт срещу властите. Той заяви, че е лежал във военна болница през по-голямата част от трите месеца на присъдата си в края на 2023 г. и началото на 2024 г.

Самият Ражоелина дойде на власт като преходен лидер през 2009 г. след военен преврат.

Рандрианирина заяви, че Мадагаскар ще бъде управляван от военен комитет, начело на който ще е той. Комитетът ще управлява за период от между 18 месеца до 2 години. След това ще има нови избори. Това означава, че на младите хора, които вдъхновиха въстанието срещу предишния президент, може да се наложи да чакат дълго, преди да могат да изберат техния нов лидер.

Протестите, които започнаха миналия месец, са подобни на други бунтове, водени от поколението Z в Непал, Шри Ланка и други страни. Младите мадагаскарци за първи път излязоха на улицата миналия месец, за да протестират срещу редовните прекъсвания на водоснабдяването и електрозахранването, но повдигнаха и други въпроси, включително за разходите за живот, липсата на възможности, предполагаемата корупция и непотизъм от страна на елита.

Рандрианирина се възползва от ситуацията през изминалия уикенд, като се обърна срещу Ражоелина и се присъедини към антиправителствените протести, които призоваваха президента и министрите да подадат оставка.

Един войник от КАПСАТ бе убит по време на кратък сблъсък между войници на полковника и жандармерията, която е все още е лоялна на Ражоелина, съобщи Рандрианирина.

На улиците не е имало сериозни сблъсъци и войските на Рандрианирина са били посрещнати с овации, а превземането на властта от тях беше отпразнувано от жителите на острова.

Рандрианирина заяви в интервю за Асошиейтед прес в сряда, че военният преврат е бил ход, с който да „поемат отговорност като граждани и патриоти“, за да спасят „умираща страна“.

„Отсега нататък ще възстановим страната до предишната й слава, ще се борим срещу несигурността и постепенно ще се опитаме да решим социалните проблеми, с които се сблъскват мадагаскарците", заяви той в интервю, дадено във военната база на своята военна част. В това интервю той обяви и намерението си да поеме поста на президент.

Администрацията на предишния президент заяви, че решението на Върховния конституционен съд от началото на тази седмица да покани Рандрианирина да стане новият президент е неправомерно и твърди, че някои от съдиите на съда са били заплашвани.

Вчера генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди неконституционната промяна на правителството и призова „за възстановяване на конституционния ред и върховенството на закона“, заяви неговият говорител Стефан Дюжарик.

Африканският съюз съобщи, че „напълно отхвърля“ завземането на властта. (БТА)

(Превод от английски език: Елена Инджева)