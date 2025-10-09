Доналд Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Подробно търсене

Николай Велев
Снимка: АП/Evan Vucci
Вашингтон ,  
09.10.2025 02:55
 (БТА)
Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. 

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че в четвъртък ще свика заседание на правителството, за да одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа, чиято цел е всички израелски заложници да се завърнат у дома. "Велики ден за Израел", добави Нетаняху.

 

/НВ/

Свързани новини

09.10.2025 02:29

Доналд Тръмп каза, че в близките дни може да посети Египет във връзка с преговорите за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на седмицата може да посети Египет във връзка с опитите на американски преговарящи да помогнат за постигането на споразумение за освобождаването на заложниците, които все още са държани от "Хамас", в замяна на прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
09.10.2025 02:00

Президентът на Колумбия заяви, че в събота САЩ са нанесли удар по колумбийски кораб, плаващ в Карибско море

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че поредната атака на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море е била насочена срещу колумбийски кораб с колумбийски граждани на борда, предаде Ройтерс.
09.10.2025 00:56

Сергей Лавров: Мирният план за ивицата Газа на Доналд Тръмп към този момент представлява най-доброто предложение, което "има на масата"

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в телевизионно интервю, че мирният план за ивицата Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп е формулиран "доста общо", но към този момент е най-доброто предложение, което "има на масата", предаде Ройтерс.
08.10.2025 13:22

"Хамас" размени с Израел списъци с имената на затворници и заложници, които ще бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение

Палестинската въоръжена групировка "Хамас" съобщи днес, че е разменила с Израел списъци с имената на затворници и заложници. Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет по
08.10.2025 13:09

Израелският министър Бен-Гвир призова за "победа в Газа" по време на посещение на джамията "Ал Акса"

Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир посети джамията "Ал Акса" в Йерусалим и призова премиера Бенямин Нетаняху да се стреми към "пълна победа" над "Хамас" в Газа, предаде Ройтерс.  Във видеообръщение от една от
08.10.2025 11:36

Преговарящи от "Хамас" и Израел си размениха списъци със затворници и заложници, които ще бъдат освободени при сключване на споразумение

Преговарящи от палестинската въоръжена групировка "Хамас" и Израел са обменили списъци с имената на затворници и заложници, които ще бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на високопоставения представител на "Хамас" Тахер ан-Нуну.
07.10.2025 21:41

AA: Шефът на турското разузнаване заминава за Египет, за да участва в преговорите за мир в Газа

Турска делегация, оглавявана от шефа на разузнаването Ибрахим Калън+, заминава за Египет, за да участва в насрочените за сряда преговори за прекратяване на войната в Газа, предаде Анадолската агенция. Водещите въпроси, които ще се обсъждат утре в
07.10.2025 21:25

Министър-председателят на Катар ще се присъедини към преговорите в Египет

Министър-председателят на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани ще пътува до Египет утре, за да участва в продължаващите преговори, които целят прекратяването на войната в Газа и освобождаването на заложниците, съобщиха днес официалните власти
07.10.2025 15:04

Американска делегация, водена от Стив Уиткоф, ще се включи в непреките преговори между Израел и "Хамас"

Американската делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, ще се присъедини утре към индиректните преговори между Израел и "Хамас", съобщи египетският външен министър Бадър Абделати на съвместна пресконференция с германския си колега
07.10.2025 12:30

АФП: Непреките преговори между Израел и "Хамас" в Египет продължават днес

Непреките преговори между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" за прекратяване на войната в ивицата Газа, които започнаха вчера, ще продължат днес, заявиха пред Франс прес двама палестински източници, близки до преговорния екип на "Хамас". "Вчера вечерта имаше позитивни разговори, като първият кръг продължи четири часа. Непреките преговори ще продължат днес по обяд", каза единият от източниците.
06.10.2025 13:37

Президентът на Египет приветства мирния план на Доналд Тръмп за Газа преди началото на днешните преговори за спиране на огъня

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси приветства мирния план на американския си колега Доналд Тръмп преди началото на днешните преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, предаде ДПА.  Ас Сиси изрази благодарност към Тръмп за инициативата му
06.10.2025 09:51

Западни издания коментират започващите днес преговори в Египет за прекратяване на огъня в ивицата Газа

  В Египет днес ще се проведе среща на посредници за непреки мирни преговори между "Хамас" и Израел. Диалогът стана възможен, след като палестинската въоръжена групировка се съсгласи с някои точки от мирния план на американсия президент Доналд
06.10.2025 01:42

Преговорите за Газа напредват бързо, каза Тръмп и изрази очакване първата фаза да приключи тази седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с "Хамас" за слагане на край на войната, водена от Израел в ивицата Газа, и за освобождаване на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение, напредват бързо, предаде Ройтерс.

