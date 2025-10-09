Доналд Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за ивицата Газа, което позволява освобождаването на всички израелски заложници, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"С голяма гордост обявявам, че Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от нашия мирен план", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

"Това означава, че ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро, а Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", добави американският лидер.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че в четвъртък ще свика заседание на правителството, за да одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа, чиято цел е всички израелски заложници да се завърнат у дома. "Велики ден за Израел", добави Нетаняху.