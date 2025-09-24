Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при при атака с дрон, изстрелян от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел"

Подробно търсене

Николай Велев
Израелски военен кораб край бреговете на град Ейлат. Снимка: АП/Охад Цвигенберг
Ейлат ,  
24.09.2025 20:08
 (БТА)
Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при атака с дрон, изстрелян от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел".

Безпилотният летателен апарат се е взривил в търговски район, след като Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са успели да го прехванат. Атаката бе извършена броени дни след като дрон на хусите се разби в хотел в курортния град.  

Медици съобщиха, че двама от пострадалите при днешната атака са в сериозно състояние и са откарани с военен хеликоптер в болница в Беершеба. 

Повечето от ранените са засегнати от шрапнели. 

Армията призна, че опитите за прехващане на дрона са били неуспешни. Срещу безпилотния летателен апарат са били изстреляни две ракети-прехващачи от системата "Железен купол". 

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, които често извършват нападения срещу Ейлат.

/ГГ/

24.09.2025 18:08

САБА: Президентът на Йемен похвали ролята на Гърция в защитата на морските пътища

Председателят на Президентския съвет на Република Йемен д-р Рашад ал Алими, заедно с членовете на Съвета генерал-майор Айдарос ал Зубайди и д-р Абдула ал Алими, се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис, предаде йеменската новинарска агенция САБА.
23.09.2025 14:59

Британската организация за морски търговски операции съобщи за експлозия до кораб близо до бреговете на Йемен

Британската организация за морски търговски операции съобщи днес за взрив близо до плавателен съд в Аденския залив , където бойци на режима на хусите извършват често нападения над кораби, свързани с Израел, предаде Франс Прес. Капитанът на кораба е
18.09.2025 21:15

Дрон, "изпратен от изток", се разби в град Ейлат, съобщи израелската армия; според медии атаката е била извършена от територията на Йемен

Израелската армия съобщи, че дрон, "изпратен от изток", се е разбил в Ейлат, Южен Израел, след като сирените за въздушна тревога в града бяха задействани, предаде Ройтерс.
18.09.2025 18:33

Израел заяви, че лазерната му противоракетна система "Железен лъч" ще може да влезе на въоръжение още тази година

Мощната лазерна противоракетна система "Железен лъч" (Iron Beam) премина напълно успешно тестовете и ще може да влезе на въоръжение по-късно тази година, заяви днес израелското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.   Системата, разработена
16.09.2025 17:17

Израел нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда, съобщи свързана с хусите телевизия

Израелската армия нанесе удар по йеменското пристанище Ходейда на Червено море, съобщи Ройтерс, като се позова на свързаната с хусите телевизия „Ал Масира“.Няколко часа по-рано Израел препоръча на живущите в района на пристанището да се евакуират.
15.09.2025 17:54

САБА: Хусите са обвинени за около 21 хиляди тежки нарушения, насочени срещу деца, през последните 10 години в Йемен

Йеменската мрежа за права и свободи съвместно с Асоциацията за помощ в областта на правата на човека и миграцията обявиха, че в периода от 1 януари 2015 г. до 1 юли 2025 г. подкрепяните от Иран хуси са извършили 21 342 тежки нарушения, насочени срещу деца, в Йемен, съобщи йеменската новинарска агенция САБА.
13.09.2025 10:55

Израелската армия заяви днес, че е прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен

Израелските въоръжени сили заявиха днес, че са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен, която е задействала сирени за въздушна тревога в няколко района на Израел тази нощ, предаде ДПА.

