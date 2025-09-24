Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при при атака с дрон, изстрелян от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел"

Над 20 души бяха ранени в израелския град Ейлат при атака с дрон, изстрелян от йеменските бунтовници хуси, съобщи в. "Таймс ъв Израел".

Безпилотният летателен апарат се е взривил в търговски район, след като Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са успели да го прехванат. Атаката бе извършена броени дни след като дрон на хусите се разби в хотел в курортния град.

Медици съобщиха, че двама от пострадалите при днешната атака са в сериозно състояние и са откарани с военен хеликоптер в болница в Беершеба.

Повечето от ранените са засегнати от шрапнели.

Армията призна, че опитите за прехващане на дрона са били неуспешни. Срещу безпилотния летателен апарат са били изстреляни две ракети-прехващачи от системата "Железен купол".

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, които често извършват нападения срещу Ейлат.