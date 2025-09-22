Музиканти с пагони от три държави се събраха във Велико Търново за участие в 18-ия Международен фестивал на военните духови оркестри. Той е част от културната програма на града, посветена на 22 септември – Деня на Независимостта на България. По традиция участниците във фестивала дефилираха по главната улица на старата столица, а началникът на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков откри културното събитие. Оркестрите зарадваха публиката с общи изпълнения пред Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“.

В настоящото издание на фестивала участват военни оркестри от Турция и Гърция. Сред редовните участници са Представителният гвардейски духов оркестър към Националната гвардейска част и Фестивалният духов оркестър „Маестро Николай Косев“, съставен от музиканти от НВУ „Васил Левски“ и Втора тунджанска механизирана бригада – Стара Загора. В откриването на фестивала се включи Представителният блок курсанти на висшето военно училище във Велико Търново.

Поздрав към участниците отправи заместник-кметът на Велико Търново Георги Камарашев.

Военният оркестър към 3-ти армейски корпус „Александър Велики“ е сформиран през 1912 г. под командването на капитан Константинос Панагопулос като част от Солунската гвардия по време на освобождението на града. Военният оркестър на Солун участва в първото официално издигане на гръцкото знаме на Бялата кула в присъствието на крал Джордж I на 29 октомври 1912 г. Днес те се включват в различни официални и популярни прояви в Северна Гърция и в чужбина, достойно представяйки историческия армейски корпус.

Османските оркестри са първите военни маршируващи оркестри в историята. „Мехтер“ свири по специални поводи на турските въоръжени сили. Най-голямото му събитие се провежда на 29 май всяка година, когато се отбелязва завладяването на Константинопол на 29 май 1453 г. Музикантите изнасят концерти на фестивали по целия свят като посланици на турските музикални традиции.

Международният фестивал на военните оркестри продължава и на 22 септември. Навръх празника музикантите ще се включат в шествието, което тръгва от Царевец и стига до центъра на старата столица. Пред сградата на Общината своите изпълнения ще представят Военният оркестър на 3-и Армейски корпус „Александър Велики” от Солун, „Бурса Улудаг Мехтер Бенд“ към Турските въоръжени сили, Гвардейският представителен духов оркестър – София и Фестивалният военен оркестър “Маестро Николай Косев”.