Близо 60 участници от страната и чужбина се включиха в „Манта Модел Експо“ във Велико Търново с над 350 стендови модела

Близо 60 участници от страната и чужбина се включиха в 14-ото издание на „Манта Модел Експо“ във Велико Търново с над 350 стендови модела в различен мащаб. Изложението се проведе в зала “Hackerplace” в Европейския информационен център и по традиция в него взеха участие над 20 представители от Румъния. Имаше гости от Турция.

В изложбата посетителите можеха да видят умалени копия на автомобили и гражданска техника, самолети, хеликоптери, кораби, артилерия, верижни и колесни военни машини, българска бронетехника. Имаше жилищен комплекс, мелница, средновековен замък, модели на тема космос, научна фантастика и фентъзи. Румънските представители показаха и модели на двата самолета, пуснали атомните бомби над Хирошима и Нагасаки, част от тяхна тематична юбилейна работа във връзка с Втората световна война. Силно представени бяха диорамите, показващи извадка от исторически моменти, като битката при Стамфорд бридж, планер, кацащ близо до мост при десанта в Нормандия, планински артилеристи в марш, битки от войната във Виетнам и от времето на рицарите. Тази година основната тема беше двумоторни и витлови самолети. Моделите бяха най-вече от периода на Първата и Втората световна война, но имаше и съвременни.

Всички модели бяха оценени от жури, а победителите и техните подгласници в отделните категории получиха награди и медали. Грамоти и подаръци имаше и за останалите участници.

В настоящото издание на изложението се включиха представители на българското War hammer общество. Те представиха бордова игра от фентъзи поредица.

В „Манта Модел Експо“ обикновено участниците са на възраст от 30 до 50 години и почти 90 процента мъже, каза за БТА моделистът от „Манта Модел Клуб“ Деян Гюдженов. Повечето от тях се интересуват от военна техника, машини и авиация. Често има и историци или работещи в тази сфера. Хората от War hammer обществото се занимават предимно с компютри.

Посетителите на изложението обикновено се заглеждат повече в големи модели с много детайли, обясни Гюдженов. Това обикновено са корабите, различни танкове, чиито люкове често се отварят и може да се погледне дори вътре, диорамите. Много от хората, които идват, също се занимават с това, каза той.

Гюдженов участва в изложбата с два модела. Единият е самолет „Българска щука“, използван в заключителния етап на Втората световна война. Той е правен за изложбата „Към небето“, организирана съвместно с Регионалния исторически музей във Велико Търново. Другият модел е британски планер Horsa от Втората световна война, който е част от направена по снимка диорама, пресъздаваща десанта край река Орн в Нормандия. Гюдженов се занимава активно с моделизъм от 2014 г., а най-силния му период е около 2019 г. Покрай многото служебни и семейни задължения той разполага с все по-малко време за това, но напоследък идеите и проектите, които има и иска да реализира, са все повече.

Ангел е част от великотърновската war gaming общност, която играе военни игри с миниатюри. Най-популярната от тях в момента е War hammer и няколкото ѝ вариации. Той разказа, че на изложението представят космическия вариант (известен като War hammer 40к - бел.ред.), който печели все повече почитатели, благодарение на няколко появили се наскоро компютърни игри. War hammer е първообраз на много излезли след нея книги, видеа, комикси, фен съдържание в интернет, обясни Ангел, който допълни, че настолната игра се играе с много миниатюри и фракции. Най-интересно според него е когато играчът колекционира своя войска, която да си изработи сам, изразявайки творческата си същност. Той каза, че обществото им е участвало и на предишното издание на изложението, но само с модели, без демонстрационна игра. Сега те са надградили и имат намерение да продължат да представят любимото си занимание.

Моделистите вече имат проект за следващото издание на „Манта Модел Експо“ – "Civil life". Една история, разказана на пътя“. Идеята е да се изработят модели на техника, която се движи по пътища или други пространства по суша. Това може да са граждански и състезателни автомобили, автобуси, трактори, комбайни, линейки, пожарни. Желанието на организаторите е да стимулират моделистите да изработят диорами, които да разказват различни истории, свързани с пътуване.