Малко вероятно е Израел да вземе на сериозно изявленията от Арабско-ислямската среща на върха в Доха, пише в. "Ню Йорк таймс"

Лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави вчера се събраха в Доха на извънредна среща на върха във връзка с въздушните удари, които Израел нанесе миналата седмица по членове на политическото крило на "Хамас", живеещи в катарската столица. Във форума участваха ръководителите на страните членки на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), като резултатите от дискусиите днес са сред водещите теми в западния печат.

Лидерите на арабски и мюсюлмански страни изразиха своето възмущение от израелската атака в Катар, но не успяха да постигнат съгласие по въпроса за наказателните мерки срещу Израел, пише в. "Ню Йорк таймс". Няколко лидери призоваха да се предприемат реални, а не само реторични действия в отговор както на израелското нападение в Катар, така и на войната в ивицата Газа. Но в заключителното комюнике от срещата на върха се говори единствено за "юридически и ефективни мерки, с които да не се допусне Израел да продължава с действията си срещу палестинския народ". В текста също така се отправя призив към арабските и мюсюлманските страни да направят "преглед на дипломатическите и икономическите си отношения" и "да инициират съдебни производства" срещу Израел, пише още "Ню Йорк таймс".

Според анализатори има много малка вероятност за военен отговор срещу Израел, понеже по-нататъшната ескалация може да навреди на вътрешнополитическия дневен ред на страните от района на Персийския залив и освен това арабските държави продължават да са зависими от военната подкрепа на САЩ. Вместо това в Доха са били обсъдени други възможности като понижаване на равнището на дипломатическите и търговските връзки с Израел, отбелязва американският вестник.

"Малко вероятно е Израел да вземе на сериозно изявленията на Арабската лига", заяви за "Ню Йорк таймс" Абдулазиз Алгашиан, старши научен сътрудник в базирания във Вашингтон изследователски институт "Гълф интернешънъл форум" (Gulf International Forum). "Мисля, че хората се надяваха на много повече действия", добави той.

Официален арабски представител заяви за британския в. "Файненшъл таймс", че някои арабски страни планират да предприемат двустранни мерки срещу Израел и че "ключовото послание е, че арабският и мюсюлманският свят се е обединил срещу Израел". Катар, който бе неразривно свързан с усилията за посредничество за прекратяване на войната в ивицата Газа, вече е преустановил всички контакти с Израел, включително сътрудничеството в областта на разузнаването, пише още "Файненшъл таймс". Според дипломати и анализатори има възможност Обединените арабски емирства (ОАЕ) да понижат равнището на отношенията, които поддържат с Израел по силата на сключените преди пет години Авраамови споразумения. "Всички възможности са на масата и има общо съгласие, че залозите не биха могли да бъдат по-високи", каза за британския вестник високопоставен представител на ОАЕ. "Трябва да избягваме действия, които биха заличили постигнатия през годините напредък към регионална интеграция и мир", добави той.

ОАЕ подписаха Авраамовите споразумения през 2020 г., като това бе знаков успех за американската външна политика по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп. По-късно ОАЕ бяха последвани от Бахрейн, Судан и Мароко.

Абу Даби продължи да поддържа отношения с Израел, въпреки че сред арабските и мюсюлманските страни се засили гнева, породен от действията на израелската армия в Газа, отбелязва "Файненшъл таймс". ОАЕ от своя страна казваха, че осигуряват важен канал за комуникация. Този месец обаче ОАЕ отправиха остри публични критики към Израел, след като министри от крайната десница в правителството на премиера Бенямин Нетаняху обявиха планове за анексиране на окупирания Западен бряг. Абу Даби предупреди Израел, че подобен ход би нарушил "червена линия".

След ударите в Катар, където от повече от десетилетие е разположен политическият офис на "Хамас", ОАЕ забраниха на израелски компании да участват в авиационно изложение в Дубай и извикаха заместник-ръководителя на израелската дипломатическа мисия, за да изразят протест срещу атаката.

Абдулхалек Абдула, универсистестки преподавател от ОАЕ, заяви за "Файненшъл таймс", че за първи път (в кралството) се води "сериозен разговор, че е време Авраамовите споразумения да се замразят". "Споразуменията се превръщат в политическа тежест, а не в стратегически актив", каза Абдула.

Тръмп ясно изрази желанието Авраамовите споразумения да бъдат подписани от още мюсюлмански страни, сред които и Саудитска Арабия. Но саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман обвини Израел в геноцид в Газа и заяви, че нормализирането на двустранните отношения е изключено, освен ако Израел не прекрати войната в Газа и не се съгласи на създаването на палестинска държава, припомня британският вестник.

Израелските удари по Катар изостриха вниманието към отношенията между богатите на петрол страни от Залива и Вашингтон, понеже в тези държави расте разочарованието от невъзможността на Тръмп да възпре Нетаняху. Някои страни от Залива разчитат на Вашингтон да гарантира сигурността им и регионалните лидери се притесняват да не развалят двустранните си връзки със САЩ, коментира "Файненшъл таймс". Египет и Йордания, които са изявени критици на израелската война в Газа, продължиха да поддържат сключените преди десетилетия мирни споразумения с Израел заради интересите им в областта на сигурността и за да не провокират САЩ, пише още британският вестник.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който в неделя и понеделник бе на визита в Израел, вчера не отговори на въпроса, дали е поискал от Нетаняху гаранции, че Израел няма отново да атакува Доха. Изглежда, че Израел не е успял да убие най-висшите политически лидери на "Хамас" в Катар, а нападението разтърси арабските съюзници на САЩ.

"Всички в Близкия изток гледат на това като на тест докъде ще стигат гаранциите на САЩ за сигурност и дали САЩ ще ги защитят от Израел", каза за "Файненшъл таймс" официален представител на арабските страни.

Липсата на конкретни мерки срещу Израел в съвместната декларация от срещата на върха в Доха е облекчение за САЩ, които се опитват да предотвратят тотален срив в арабско-израелските отношения или ескалация на конфликта, пише британският в. "Гардиън". Възможно е обаче на предстоящата среща на Съвместния съвет за отбрана към Съвета за сътрудничество в Залива да бъдат отправени призиви към държавите в региона да прекратят зависимостта си от САЩ като гарант за сигурността им, прогнозира британският вестник.

Арабските лидери са шокирани, че Тръмп не е проявил по-голяма готовност да спре опитите на Израел да разшири територията си, включително чрез масовото изселване на палестинци от Газа и Западния бряг. Настроенията на арабските лидери няма да се подобрят от изявленията на Израел, че Нетаняху е предупредил Тръмп за атаката срещу Катар. Много лидери от Залива заявиха, че сега се нуждаят от ясни доказателства, че Тръмп ще предприеме действия, с които да възпира Нетаняху, заключава "Гардиън".