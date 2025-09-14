Подробно търсене

Сестрата на Ким Чен-ун предупреди, че общите военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония може да имат негативни последици за тях

Десислава Иванова
Сестрата на Ким Чен-ун предупреди, че общите военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония може да имат негативни последици за тях
Сестрата на Ким Чен-ун предупреди, че общите военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония може да имат негативни последици за тях
Ким Йо-чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, наблюдава брат си, докато той пише в книгата за гости на космодрума "Восточни" при посещението им в Русия, 13 септември 2023 г. Снимка: Севернокорейската агенция КЦТА чрез АП
Пхенян,  
14.09.2025 01:50
 (БТА)

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди, че съвместните военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония, може да имат отрицателни последици за тях, съобщи днес държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Южна Корея, Япония и САЩ започват на 15 септември ежегодните си отбранителни маневри, наречени Фрийдъм едж" (Freedom Edge), на които ще повишат въздушния, морския и кибернетичния си оперативен капацитет срещу ядрени и ракетни заплахи от страна на Северна Корея, обявиха южнокорейските въоръжени сили.

"Това ни напомня, че безразсъдната демонстрация на сила от страна на Съединените щати, Япония и Южна Корея на погрешните места, и по-точно около Корейската народнодемократична република, несъмнено ще имат негативни последици за самите тях, каза Ким Йо-чен, цитирана от КЦТА.

Южна Корея и САЩ планират също следващата седмица командно-щабни учения "Айън мейс" (Iron Mace) за отработване на взаимодействието между конвенционалните и ядрените си способности срещу севернокорейските заплахи, съобщи южнокорейска местна медия.

Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си чрез тези общи учения, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки, заяви висшият севернокорейски партиен функционер Пак Чен-чон в отделно изявление, цитирано от КЦТА.

Пхенян редовно критикува тези общи учения като репетиции за инвазия и в някои случаи отговаря с оръжейни изпитания. Сеул и Вашингтон обаче твърдят, че маневрите имат чисто отбранителен характер.

/ДИ/

Свързани новини

13.09.2025 06:56

Ким Чен-ун заяви, че Северна Корея ще представи ядрената си политика на предстоящо партийно събрание

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че страната ще представи политиката си за съвместно развитие на ядрените оръжия и конвенционалната военна мощ по време на предстоящо ключово събрание на управляващата Корейска трудова партия, предаде
05.09.2025 03:51

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат учения във връзка с ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи Сеул

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения с цел да подобрят своите въздушни, морски и кибер оперативни способности срещу ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи в изявление тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.
26.08.2025 02:05

Севернокорейски военни осъдиха съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, съобщиха държавните медии

Северна Корея заяви, че съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея доказват намерението на Вашингтон да "окупира Корейския полуостров" и са насочени срещу вражеските страни на Вашингтон и Сеул в региона, предаде Ройтерс като се позова на севернокорейските държавни медии.
24.08.2025 01:34

Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун наблюдава изстрелване на нови ракети за противовъздушна отбрана

Лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е наблюдавал изстрелване на нови противовъздушни ракети, с което е била изпитана тяхната боеспособност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. Новите противовъздушни оръжейни

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:05 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация