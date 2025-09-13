Подробно търсене
Най-малко 25 души бяха ранени ранени при експлозия в бар в Мадрид, предаде испанският вестник "Паис"

Николай Велев
Икюстративна снимка: Служители на мадридската полиция. Източник: Paul White
Мадрид ,  
13.09.2025 19:43
 (БТА)

Най-малко 25 души бяха ранени ранени при експлозия в бар в Мадрид, предаде испанският вестник "Паис", като се позова на полицията. Трима от пострадалите са в тежко състояние. 

По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ. 

По-рано днес испанското издание "Мундо" съобщи за най-малко 21 ранени. 

Експлозията е станала в 15:01 ч. в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани.  

Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен. 

 

/НВ/

