Тръмп обеща да реши проблема с престъпността в Чикаго, който нарече "най-опасния град в света"

Алексей Маргоевски
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
02.09.2025 15:43
 

Американският президент Доналд Тръмп обеща днес да реши проблема с престъпността в Чикаго, като го определи като "най-опасния град в света, и то с голяма разлика", предаде Франс прес.

"Ще реша проблема с престъпността, както направих във Вашингтон", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като намекна за разполагането на федерални сили за поддържане на реда в столицата на САЩ.

 

Свързани новини

02.09.2025 11:28

Плановете на Тръмп за разполагане на войници в Чикаго и опасността от блокиране на правителството засилват политическото напрежение в САЩ

С повторното разгорещяване на политическия сезон в началото на септември САЩ се сблъскват с две паралелни кризи – спорния план на президента Доналд Тръмп да разположи подразделения от Националната гвардия в Чикаго и все по-голяматата заплаха от спиране на работата на федералното правителство, посочва Асошиейтед Прес. Според агенцията тези кризи ще бъдат тест за слабите места на американската демокрация, при който федералната власт ще се сблъска с американската традиция за местна автономия, а Конгресът за пореден път ще трябва да се опита да работи въпреки повтарящите се дисфункции в институцията.
02.09.2025 05:18

Хиляди протестираха в Чикаго срещу разполагането в града на войници от Националната гвардия на САЩ

Хиляди протестиращи изпълниха улиците в близост до центъра на Чикаго снощи, пеейки, скандирайки и развявайки плакати в знак на протест срещу заплахите на американския президент Доналд Тръмп да разположи в града войници от Националната гвардия на САЩ и агенти на федералната агенция за миграцията, предаде Ройтерс.
25.08.2025 22:11

Тръмп каза, че би могъл да разположи американски войници в Чикаго

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че може да разположи американски войници в Чикаго и те са готови да се придвижат навсякъде в кратък срок, за да се борят с престъпността, предаде Ройтерс.

