Тръмп обеща да реши проблема с престъпността в Чикаго, който нарече "най-опасния град в света"

Американският президент Доналд Тръмп обеща днес да реши проблема с престъпността в Чикаго, като го определи като "най-опасния град в света, и то с голяма разлика", предаде Франс прес.

"Ще реша проблема с престъпността, както направих във Вашингтон", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл", като намекна за разполагането на федерални сили за поддържане на реда в столицата на САЩ.