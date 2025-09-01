АРМЕНПРЕС: Общо 1815 чуждестранни граждани са придобили статут на временно пребиваващи в Армения

През първите шест месеца тази година в Армения статут на временно пребиваващи са получили 1815 чужденци, а 1775 са придобили статут на постоянно пребиваващи, съобщи днес Статистическият комитет на страната, цитиран от арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

Статут на временно пребиваване са получили 638 души на основание да се съберат със семействата си, 769 души с цел обучение, 398 души за предприемаческа дейност и 10 души заради доказан арменски произход. Най-много временни разрешения са издадени на граждани на Русия (474 души), Индия (466 души) и Иран (293 души).

Със статут на постоянно пребиваване са 1315 души въз основа на арменски произход, 251 души заради предприемаческа дейност, 209 души след като са живели в страната поне три години. Най-много решения за постоянно пребиваване са издадени на граждани на Русия (970 души), Грузия (143 души), Сирия (117 души), Украйна (113 души), Ливан (48 души).

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АРМЕНПРЕС)