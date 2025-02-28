Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано в Непал

Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано късно снощи недалече от столицата Катманду в Непал, съобщи Германският изследователски център по геонауки, предаде Ройтерс.

Земният трус е бил на дълбочина около 10 километра, се казва още в съобщението.

Епицентърът на земетресението се е намирал на 10 км западно от пограничния град Кодари, чието население е около 1600 души, уточни Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Не се съобщава за жертви или щети.