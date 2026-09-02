Подробно търсене

Парламентът на Никарагуа прие подкрепена от Ортега реформа, изключваща опозицията от избори

Светослав Танчев
Парламентът на Никарагуа прие подкрепена от Ортега реформа, изключваща опозицията от избори
Парламентът на Никарагуа прие подкрепена от Ортега реформа, изключваща опозицията от избори
Жена гласува на избори в никарагуанската столица Манагуа. (AP Photo)
Манагуа,  
02.09.2026 04:59
 (БТА)

Национално събрание (парламентът) на Никарагуа прие снощи конституционна реформа, която забранява на опозиционните партии да участват в избори и удължава мандата на президентите от шест на седем години - инициатива, която по-рано бе предизвикала критики от страна на САЩ и други държави в региона, предаде Ройтерс.

Реформата, подкрепена от президента Даниел Ортега и съпругата му Росарио Мурильо, премина първото гласуване в парламента на Никарагуа.

Мурильо обяви в понеделник, че поправката ще бъде ратифицирана при второ гласуване, което ще започне на 18 януари догодина, тъй като никарагуанското законодателство изисква конституционните промени да бъдат одобрени на две отделни законодателни сесии, преди да влязат в сила.

Реформата удължава също така от шест на седем години мандата на президентите и други длъжностни лица на изборна длъжност, както и на ръководителите на армията и полицията.

/СХТ/

Свързани новини

30.07.2026 07:59

Даниел Ортега отново поиска промяна в Конституцията на Никарагуа за увеличаване на президентския мандат с една година

Държавният глава на Никарагуа Даниел Ортега поиска промяна в Конституцията, с която президентският мандат да бъде удължен от шест на седем години, предаде Ройтерс.
22.07.2026 21:58

Никарагуанският парламент ще гласува законодателна реформа, за да не могат опозиционните партии да се включат в изборите, каза председателят му

Контролираният от управляващата партия парламент на Никарагуа ще гласува в началото на август по искане на президента Даниел Ортега законодателна реформа, която има за цел да се попречи на опозиционните партии да се включат в изборите, съобщи днес председателят на парламента Густаво Порас, цитиран от Франс прес.
22.07.2026 16:24

Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди изявлението на президента на Никарагуа, че в страната му повече няма да има избори

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк oсъди изявлението на никарагуанския президент Даниел Ортега, че в страната му повече няма да има избори. По думите на комисаря предложената мярка ще влоши още повече състоянието на
21.07.2026 21:57

Рубио призова международната общност да изолира Никарагуа, след като Ортега каза, че планира да спре да провежда избори

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова международната общност да изолира Никарагуа, след като президентът Даниел Ортега каза, че правителството му планира да спре да провежда избори, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:51 на 02.09.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация