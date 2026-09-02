Парламентът на Никарагуа прие подкрепена от Ортега реформа, изключваща опозицията от избори

Национално събрание (парламентът) на Никарагуа прие снощи конституционна реформа, която забранява на опозиционните партии да участват в избори и удължава мандата на президентите от шест на седем години - инициатива, която по-рано бе предизвикала критики от страна на САЩ и други държави в региона, предаде Ройтерс.

Реформата, подкрепена от президента Даниел Ортега и съпругата му Росарио Мурильо, премина първото гласуване в парламента на Никарагуа.

Мурильо обяви в понеделник, че поправката ще бъде ратифицирана при второ гласуване, което ще започне на 18 януари догодина, тъй като никарагуанското законодателство изисква конституционните промени да бъдат одобрени на две отделни законодателни сесии, преди да влязат в сила.

Реформата удължава също така от шест на седем години мандата на президентите и други длъжностни лица на изборна длъжност, както и на ръководителите на армията и полицията.