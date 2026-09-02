Съветник на Кремъл и папски пратеник ще обсъдят хуманитарни въпроси, свързани с Украйна

Съветникът на президента на Русия Владимир Путин - Юрий Ушаков, ще обсъди хуманитарни въпроси, свързани с конфликта в Украйна, с папския пратеник кардинал Матео Дзупи по-късно този месец в Москва, съобщиха руските медии, цитирайки думите на Ушаков от снощи, предаде Ройтерс.

„Ще го приема в края на септември и ще обсъдим конкретно въпросите, свързани с Украйна“, заяви Ушаков, цитиран от руските новинарски агенции, които се позоваха на думите на Ушаков пред държавната телевизия в Русия.

„Дзупи е идвал при нас няколко пъти. Той се занимава предимно с хуманитарни въпроси и ще продължим да обсъждаме именно тях. Разбира се, политическата страна на нещата също ще бъде включена. Не можеш да я заобиколиш“, каза съветникът на руския президент.

Папският пратеник кардинал Матео Дзупи, който е председател на Италианската епископска конференция (CEI), за последен път посети Москва през октомври 2024 г. за разговори относно събирането на семейства, размяната на военнопленници и перспективите за диалог за прекратяване на войната в Украйна, започнала с руската инвазия през 2022 г. в съседната страна.

Дзупи е водил разговори в Киев и с украинския президент Володимир Зеленски, отбелязва Ройтерс.