„Епъл Мапс“ промени името на езерото Онтарио на „Езеро Америка“

Американската технологична компания „Епъл“ (Apple) промени името на езерото Онтарио на „Езеро Америка“ в уеб версията на своето приложение „Епъл Мапс“ (Apple Maps) след издадения от президента на САЩ Доналд Тръмп указ за преименуване на езерото, предаде Ройтерс.

Тази стъпка на „Епъл“ снощи последва решението на „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“ да промени късно в събота вечерта името на езерото в приложението си „Гугъл Мапс“ (Google Maps) за потребителите в САЩ.

„Епъл“ потвърди, че потребителите в САЩ ще виждат „Езеро Америка“ след промяната на името на езерото в Информационната система за географски имена на САЩ (GNIS).

Потребителите в Канада ще продължат да виждат езерото Онтарио (Lake Ontario), а потребителите в останалата част от света ще виждат и двете имена, като ще се следва същия подход, който „Епъл“ използва, след като Тръмп преименува Мексиканския залив на „Залив Америка“ (Gulf of America).

Промяната на имената илюстрира как американските технологични компании биват въвлечени в геополитически спорове, тъй като администрацията на Тръмп ги притиска да се съобразят с негови укази, които съюзниците и международните организации отхвърлят, отбелязва Ройтерс.