Подробно търсене

Одеса е подложена на масирана въздушна атака, трима души са пострадали, сред тях и дете, съобщи началникът на градската военна администрация

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Одеса е подложена на масирана въздушна атака, трима души са пострадали, сред тях и дете, съобщи началникът на градската военна администрация
Одеса е подложена на масирана въздушна атака, трима души са пострадали, сред тях и дете, съобщи началникът на градската военна администрация
Дим и пламъци се виждат след поредния руски обстрел срещу украинския град Одеса. (AP Photo/Petros Giannakouris)
Одеса,  
02.09.2026 03:17
 (БТА)
Етикети

Одеса е подложена на масирана въздушна атака, в града отекват силни взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в Телеграм.

Трима души са пострадали, сред тях и дете, в резултат на среднощната атака, добави Лисак.

Щети са нанесени на инфраструктурата, има разрушени жилища, се казва още в съобщението.

В няколко части на града след силните взривове спря и електроснабдяването.

Въздушната тревога бе обявена в 01:59 ч. местно време (и българско), като продължава повече от час.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

/СХТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:52 на 02.09.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация