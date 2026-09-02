Страните от Г-20 трябва да предприемат мерки за премахване на непазарната политика и практика, се казва в изявление на председателството на групата

Министрите на финансите от Г-20, с изключение на финансовия министър на Китай, снощи се споразумяха, че страните с прекомерен търговски излишък трябва да премахнат деформациите, водещи до прекалена зависимост на икономическия растеж от износа, като избягват и ненужни износни ограничения, предаде Ройтерс.

Финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 се срещнаха в Ашвил, щата Северна Каролина в САЩ, за да обсъдят начини за стимулиране на икономическия растеж и премахване на прекомерния дисбаланс.

„Съгласни сме, че страните трябва да предприемат мерки за премахване на непазарната политика и практика, които задълбочават дисбаланса“, се казва в изявление на председателството на Г-20.

Изявлението бе одобрено от всички членове на Г-20, с изключение на Китай, който възрази срещу някои параграфи, отбелязва Ройтерс.