Съединените щати заявиха, че са приключили серия удари по ирански военни цели, а Тръмп обеща още удари заради ответните действия на Техеран

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) снощи заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели, докато американският президент Доналд Тръмп обеща още удари в отговор на ответните действия на Техеран, предаде Асошиейтед прес.

„Ударите са в отговор на неотдавнашните опити за атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американски военнослужещи“, се казва в публикация на СЕНТКОМ в социалната платформа Екс, цитирана от Ройтерс.

Американските сили нанесоха удари по цели на КГИР, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи и морски средства, съобщиха военни представители.

Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания и в други държави, отбелязва АП.