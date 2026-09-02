Съединените щати заявиха, че са приключили серия удари по ирански военни цели, а Тръмп обеща още удари заради ответните действия на Техеран

site.btaСъединените щати заявиха, че са приключили серия удари по ирански военни цели, а Тръмп обеща още удари заради ответните действия на Техеран
Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) снощи заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели, докато американският президент Доналд Тръмп обеща още удари в отговор на ответните действия на Техеран, предаде Асошиейтед прес.
„Ударите са в отговор на неотдавнашните опити за атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американски военнослужещи“, се казва в публикация на СЕНТКОМ в социалната платформа Екс, цитирана от Ройтерс.
Американските сили нанесоха удари по цели на КГИР, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи и морски средства, съобщиха военни представители.
Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания и в други държави, отбелязва АП.
/СХТ/
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