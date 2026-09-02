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В Съвета за сигурност на ООН предстои спорно гласуване по ядрената програма на Иран преди Общото събрание на световната организация

Светослав Танчев
В Съвета за сигурност на ООН предстои спорно гласуване по ядрената програма на Иран преди Общото събрание на световната организация
В Съвета за сигурност на ООН предстои спорно гласуване по ядрената програма на Иран преди Общото събрание на световната организация
Заседание на Съвета за сигурност на ООН в седалището на световната организация в Ню Йорк, 26 май 2026 г. (AP Photo/Seth Wenig)
Ню Йорк,  
02.09.2026 02:11
 (БТА)
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Франция обяви снощи, че Съветът за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Ройтерс.

Мандатът на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември, по време на 81-вата сесия сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери.

Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата.

Очертавайки плановете за ротационното председателство на 15-членния Съвет за сигурност на ООН, което Франция пое на 1 септември, постоянният френски представител в световната организация Жером Бонафон заяви пред журналисти, че ядреният въпрос и неизпълнението от Иран на задълженията му към организацията ще бъдат в центъра на дискусиите за страната този месец.

/СХТ/

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