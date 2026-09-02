В Съвета за сигурност на ООН предстои спорно гласуване по ядрената програма на Иран преди Общото събрание на световната организация

site.btaВ Съвета за сигурност на ООН предстои спорно гласуване по ядрената програма на Иран преди Общото събрание на световната организация
Франция обяви снощи, че Съветът за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Ройтерс.
Мандатът на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември, по време на 81-вата сесия сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери.
Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата.
Очертавайки плановете за ротационното председателство на 15-членния Съвет за сигурност на ООН, което Франция пое на 1 септември, постоянният френски представител в световната организация Жером Бонафон заяви пред журналисти, че ядреният въпрос и неизпълнението от Иран на задълженията му към организацията ще бъдат в центъра на дискусиите за страната този месец.
/СХТ/
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