Украйна приветства „решителната реакция“ на Германия след неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон в Лайпциг

Украйна приветства мерките, предприети от Германия срещу Русия след неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон на летището в Лайпциг, като украинският посланик в Германия Олексий Макеев късно снощи похвали „решителната реакция“ на Берлин, предаде ДПА.

„Приветствам решителната реакция на Германия срещу руската атака в Лайпциг“, написа Макеев в социалната платформа Екс.

Киев е в тясно сътрудничество с Берлин по отношение на защитата на критичната инфраструктура срещу дронове, координирания подход срещу руския „сенчест флот“ и налагането на допълнителни санкции срещу Русия, добави украинският посланик в Германия.

По-рано снощи Берлин официално обвини Москва за инцидента на летището в Лайпциг и обяви мерки, включително затваряне на руското консулство в Бон и културния институт „Руски дом“ в Берлин.