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Украйна приветства „решителната реакция“ на Германия след неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон в Лайпциг

Светослав Танчев
Украйна приветства „решителната реакция“ на Германия след неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон в Лайпциг
Украйна приветства „решителната реакция“ на Германия след неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон в Лайпциг
Украинският посланик в Германия Олексий Макеев (вляво) и германският президент Франк-Валтер Щайнмайер, заедно с министъра на отбраната Борис Писториус. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa via AP)
Берлин,  
02.09.2026 00:35
 (БТА)
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Украйна приветства мерките, предприети от Германия срещу Русия след неуспешната атака с натоварен с експлозиви дрон на летището в Лайпциг, като украинският посланик в Германия Олексий Макеев късно снощи похвали „решителната реакция“ на Берлин, предаде ДПА.

„Приветствам решителната реакция на Германия срещу руската атака в Лайпциг“, написа Макеев в социалната платформа Екс.

Киев е в тясно сътрудничество с Берлин по отношение на защитата на критичната инфраструктура срещу дронове, координирания подход срещу руския „сенчест флот“ и налагането на допълнителни санкции срещу Русия, добави украинският посланик в Германия.

По-рано снощи Берлин официално обвини Москва за инцидента на летището в Лайпциг и обяви мерки, включително затваряне на руското консулство в Бон и културния институт „Руски дом“ в Берлин.

/СХТ/

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