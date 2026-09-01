Путин каза, че Германия е подхвърлила доказателства, за да набеди Русия за атаката с дрон в Лайпциг

Руският президент Владимир Путин обвини днес Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг, предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан, той не посочи на какво се основава това обвинение.

Путин заяви, че като отправя обвинения срещу Русия, германското правителство се опитва да реши вътрешни проблеми, предизвикани от спада в рейтинга на одобрение на канцлера Фридрих Мерц.