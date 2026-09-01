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Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна

Светослав Танчев
Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна
Путин заяви, че Русия е готова за „конкретни“ преговори по въпроса за Украйна
Руският президент Владимир Путин участва днес в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в столицата на Киргизстан - Бишкек. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Бишкек/Москва,  
01.09.2026 23:31
 (БТА)
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Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е готова за „конкретни“ преговори за уреждане на конфликта в Украйна, ако успее да се даде нов тласък на процеса, предаде Ройтерс.

В изявление пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан президентът на Русия отново изрази увереност, че руските сили ще надделеят в Украйна, а силите на Киев ще „се разпаднат“.

Путин заяви, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но добави, че Москва се справя с него.

По думите на президента на Русия предупреждението на украинския президент Володимир Зеленски към авиокомпаниите, че „украинските дронове ще блокират напълно руското въздушно пространство“, звучи като „държавен тероризъм“ и че Москва ще намери начин да отговори.

Говорейки на пресконференция в Киргизстан, руският президент каза също така, че не е възможно да се преговаря с „терористи“.

Путин съобщи, че руските войски са превзели 270 квадратни километра от Донецка област в Украйна през август и че голяма група украински войници е била обкръжена.

Ройтерс отбелязва, че това изявление на руския президент не може да бъде проверено чрез независими източници.

Русия продължава да настъпва към градовете Славянск и Краматорск, каза още Путин, като добави, че силите на Москва се подготвят да нанесат масирани удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

/СХТ/

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