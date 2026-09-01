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Кремъл: Германия поема по пътя на ескалацията във връзка със случая с дрона в Лайпциг

Светослав Танчев
Кремъл: Германия поема по пътя на ескалацията във връзка със случая с дрона в Лайпциг
Кремъл: Германия поема по пътя на ескалацията във връзка със случая с дрона в Лайпциг
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. (Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP)
Москва,  
01.09.2026 23:43
 (БТА)
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Кремъл обвини Германия, че следва курс на ескалация след заплахите за санкции във връзка с невзривилия се дрон, открит на летището в Лайпциг, предаде ДПА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви тази вечер, че е трудно да се коментират обвиненията срещу Русия, тъй като Германия не е предоставила доказателства в подкрепа на твърденията си.

„Когато се отправят толкова сериозни обвинения, те трябва да бъдат подкрепени по някакъв начин“, каза Песков, цитиран от руската новинарска агенция Интерфакс.

Говорителят на Кремъл също така обвини Германия, че не е подкрепила твърденията си с аргументи. „Очевидно е, че Германия поема по пътя на по-нататъшна ескалация“, заяви Песков, като добави, че Русия последователно е отричала всякакво участие в инцидента с дрона в Лайпциг.

Вместо това Москва посочи Киев, който според нея се възползва от разпалването на настроенията срещу Русия в страната във връзка с хибридната атака.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт и външният министър Йохан Вадефул заявиха, че Русия е отговорна за инцидента с дрона и обявиха наказателни мерки по-рано тази вечер. Вадефул съобщи, че руското консулство в Бон ще бъде затворено, а договорът за руския културен институт „Руски дом“ в Берлин ще бъде прекратен.

Говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви пред ДПА, че Москва ще наложи ответни санкции, както и в предишни случаи.

/СХТ/

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