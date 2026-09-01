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Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу САЩ

Виктор Турмаков
Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу САЩ
Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу САЩ
Ирански ракети на изложение в Техеран. Снимка: AP Photo/Vahid Salemi
Техеран,  
01.09.2026 17:36
 (БТА)
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Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу американски съоръжения в Персийския залив, предаде ДПА.

В коментар в социалната мрежа „Екс“ депутатът Махмуд Набавян заяви, че Вашингтон се стреми да деескалира напрежението поради ниските запаси от боеприпаси, високите цени на горивата и предстоящите избори за Конгрес. Според него обаче именно „сега е най-подходящият момент за превантивен удар срещу интересите на САЩ в региона, за да принудим врага да се оттегли и да пробием блокадата“.

„Ако не се възползваме от тази възможност, това би било против националния интерес на Иран“, добави той.

Набавян е смятан за влиятелен глас сред иранските хардлайнери, които са скептични относно преговорите със САЩ и призовават за конфронтация.

/ГГ/

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