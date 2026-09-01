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УзА: Първата дама на Узбекистан участва в културните събития в рамките на срещата на високо равнище на ШОС.

Виктор Турмаков
УзА: Първата дама на Узбекистан участва в културните събития в рамките на срещата на високо равнище на ШОС.
УзА: Първата дама на Узбекистан участва в културните събития в рамките на срещата на високо равнище на ШОС.
Друг източник, Снимка: УзА
Бишкек,  
01.09.2026 17:11
 (БТА)

Първата дама на Узбекистан Зироат Мирзийоева, заедно с първите дами на Киргизстан, Азербайджан, Турция и Китай, участваха в културните събития, организирани в Бишкек в рамките на срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество, предаде узбекистанската новинарска агенция УзА.

Първите дами разгледаха изложба с творчески произведения на киргизки майстори на народни изкуства и занаяти.

Пред гостите бяха демонстрирани опитомени орли и им беше разказано за древните ловни традиции.

Накрая програмата завърши с концерт на детски музикални и танцови групи от Киргизстан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УзА)

/ГГ/

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