УзА: Първата дама на Узбекистан участва в културните събития в рамките на срещата на високо равнище на ШОС.

Първата дама на Узбекистан Зироат Мирзийоева, заедно с първите дами на Киргизстан, Азербайджан, Турция и Китай, участваха в културните събития, организирани в Бишкек в рамките на срещата на високо равнище на Шанхайската организация за сътрудничество, предаде узбекистанската новинарска агенция УзА.

Първите дами разгледаха изложба с творчески произведения на киргизки майстори на народни изкуства и занаяти.

Пред гостите бяха демонстрирани опитомени орли и им беше разказано за древните ловни традиции.

Накрая програмата завърши с концерт на детски музикални и танцови групи от Киргизстан.

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