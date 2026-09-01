Катар призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори

Катар призова днес САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори след първата размяна на въздушни удари между двете страни от един месец, предаде Франс прес.

Преди дни американските сили обявиха, че са нанесли удари по ирански остров в Ормузкия проток. Това бе първата подобна атака от края на юли. Техеран отвърна с атаки срещу американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства.

"От първия ден казахме, че оставянето на въпроса нерешен и опитът за нормализиране на затварянето на Ормузкия проток ще доведе до ескалация", заяви говорител на катарското външно министерство на пресконференция в Доха.

"Призоваваме страните да проявят мъдрост и да се върнат на масата за преговори. Ние продължаваме да засилваме усилията си с нашите партньори в посредничеството", добави той.



Освен Катар се смята, че Пакистан и Оман също играят ролята на посредници между Вашингтон и Техеран, отбелязва АФП.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви по-рано, че страната му ще изпълни незабавно ангажиментите си за прекратяване на войната, ако Вашингтон се върне към меморандума за разбирателство, подписан между двете страни през юни.