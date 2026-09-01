Подробно търсене

Катар призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори

Атанаси Петров
Катар призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори
Катар призова САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори
Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и американският президент Доналд Тръмп по време на срещата им в Доха през октомври 2025 г. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Доха,  
01.09.2026 17:15
 (БТА)
Етикети

Катар призова днес САЩ и Иран да се върнат на масата за преговори след първата размяна на въздушни удари между двете страни от един месец, предаде Франс прес.

Преди дни американските сили обявиха, че са нанесли удари по ирански остров в Ормузкия проток. Това бе първата подобна атака от края на юли. Техеран отвърна с атаки срещу американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства.

"От първия ден казахме, че оставянето на въпроса нерешен и опитът за нормализиране на затварянето на Ормузкия проток ще доведе до ескалация", заяви говорител на катарското външно министерство на пресконференция в Доха.

"Призоваваме страните да проявят мъдрост и да се върнат на масата за преговори. Ние продължаваме да засилваме усилията си с нашите партньори в посредничеството", добави той. 

Освен Катар се смята, че Пакистан и Оман също играят ролята на посредници между Вашингтон и Техеран, отбелязва АФП.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви по-рано, че страната му ще изпълни незабавно ангажиментите си за прекратяване на войната, ако Вашингтон се върне към меморандума за разбирателство, подписан между двете страни през юни.

/НС/

Свързани новини

01.09.2026 17:36

Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу САЩ

Ирански хардлайнер призова за превантивни удари срещу американски съоръжения в Персийския залив, предаде ДПА. В коментар в социалната мрежа „Екс“ депутатът Махмуд Набавян заяви, че Вашингтон се стреми да деескалира напрежението поради ниските запаси
01.09.2026 10:59

Иран обеща, че "незабавно" ще възобнови спазването на ангажиментите си, ако Вашингтон се върне към споразумението от юни

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес, че страната му "незабавно" ще възобнови спазването на ангажиментите си, ако САЩ се върнат към меморандума за разбирателство, сключен през юни с цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде
31.08.2026 20:17

Тръмп е изпратил послание към Иран чрез публикацията си за остров Харг, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран чрез публикацията си в социалните мрежи, в която споменава, че иранският енергиен център на остров Харг е „разбит на пух и прах“, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:52 на 01.09.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация