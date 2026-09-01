МТИ: Унгарският синдикат на учителите призовава за стандартизирана система за бюджетиране в училищата

Синдикатът на учителите на Унгария призовава за стандартизирана система за бюджетиране в държавните образователни институции, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Президентът на синдиката Томаш Тотик заяви на пресконференция, отбелязваща началото на учебната година, че държавните и недържавните училища се финансират по различен начин от централния бюджет, със значителни разлики в нивото на получаваното финансиране в зависимост от това кой управлява институцията. Той заяви, че профсъюзът ще изпрати предложение до правителството и парламентарните групи през есента, тъй като желае да се установи система, в която „всяко дете е ценено еднакво, независимо от града му или организацията, която управлява училището“.

Според Тотик дори ако на директорите е предоставена по-голяма автономия по отношение на решенията за наемане на персонал, все пак няма разпоредба образователните институции да имат свои собствени бюджети и финансовите рамки ще продължат да се определят от училищните окръзи. Той допълни, че има причина за безпокойство, тъй като директорът не би знаел например какви ще бъдат наличните средства за заплати или текущите разходи на институцията. Нито пък е ясно дали в случай на потенциален трудов спор училищният окръг или самото училище биха осигурили необходимите средства, добави той.

„Би било добре, ако правителството затвори тези вратички възможно най-скоро“, призова той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)