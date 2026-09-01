ТПС: Училищата в Северен Израел посрещат новата учебна година с недостиг на учители и сериозни пропуски в знанията на учениците

Училищата в Северен Израел започват новата учебна година със 143 учители по-малко в сравнение с периода преди войната, докато населените места по границата с Ливан продължават да изпитват трудности с осигуряването на достатъчно преподаватели, съобщи израелската новинарска агенция ТПС.

Преди началото на войната на 7 октомври 2023 г. в северните райони са работили 1494 учители, показват данни на Центъра за изследвания и информация към Кнесета. В момента броят им е 1351.

В опит да привлече нови кадри правителството въведе финансова помощ от 60 хиляди шекела (около 20 хиляди долара) за нови служители в образователната система, които започнат работа през учебната 2026/2027 г. в населени места по северната граница. Програмата е разработена от министерствата на образованието и финансите.

Мярката обаче предизвика недоволство сред част от местните преподаватели, които са останали в района и са продължили да работят по време на военните действия.

"За да получиш тази помощ, трябва да преместиш местожителството си от район южно от Крайот на север. Така дори да си нов учител или човек, който сменя професията си, ако вече живееш тук, нямаш право на тези средства", обясни Таня, учителка от кибуца Адамит на границата с Ливан.

Преподавател по математика от Шломи също разкритикува решението. По думите му местните учители са преподавали през цялата минала учебна година въпреки атаките с дронове и сега имат усещането, че усилията им се оценяват по-ниско, докато държавата се опитва да привлече нови кадри.

Министерството на образованието обаче оспорва данните за недостиг на учители. Говорителката на Северния окръг на ведомството Веред Леви заяви, че учебната 2026/2027 г. започва при възможно най-добри условия.

"Най-накрая откриваме учебната година не под обстрел и не в разгара на война", каза тя. Според Леви в района няма недостиг на преподаватели, а напротив - дори има излишък. Тя не коментира данните на Кнесета.

Освен кадровите проблеми училищата в Северен Израел са изправени и пред сериозни пропуски в знанията на учениците, особено по основни предмети като математика, английски език и природни науки. Според някои местни представители на образователната система децата в районите близо до границата изостават с приблизително една учебна година спрямо връстниците си в Централен Израел.

Продължителното дистанционно обучение и честите предупреждения за опасност са нарушили нормалния учебен процес и са затруднили концентрацията на учениците.

Регионалният съвет на Горна Галилея, който отговаря за образованието в над 50 населени места, съобщи, че през настоящата учебна година в местната система са записани около 7000 ученици от първи до дванадесети клас при около 8000 преди войната.

От съвета посочват, че недостиг има не само на учители, но и на служители в детските градини, помощник-възпитатели и терапевти. Част от децата ще продължат да учат извън населените места, в които са регистрирани, като повечето от тях са ученици със специални образователни потребности, за които на местно ниво няма подходящи условия.

Учителят по математика от Шломи описва ситуацията като изключително тежка. По думите му сегашните десетокласници са преминали през седми, осми и девети клас по време на войната, а през предходните три години образованието им е било нарушено от пандемията от КОВИД-19.

"Те идват с огромни пропуски в знанията и много сериозни трудности. Психическото и емоционалното им състояние също е предизвикателство. Децата са много объркани", каза той.

Проучване на Центъра за изследвания и информация към Кнесета от януари установи, че образователната криза в Северен Израел е довела до значително изоставане на много ученици. Хиляди деца са изложени на риск от т.нар. "скрито отпадане" - формално продължават да са записани в училище, но посещават занятията нередовно или не успяват да участват пълноценно в учебния процес.

За преодоляване на натрупаните пропуски Министерството на образованието е отпуснало 12 милиона шекела (около 4 милиона долара) за 99 хиляди допълнителни учебни часа. Одобрена е и програма за 3,5 милиона шекела (около 1,16 милиона долара), чрез която ще бъдат осигурени 262 пакета за подкрепа, всеки включващ по 40 часа психологическа помощ. Представители на ведомството обаче признават, че намирането на необходимия персонал ще бъде трудно.

Особено показателна е ситуацията в Метула, най-северния град на Израел. Началното училище "Ханадив" отвори врати за първи път след нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година. За учебната 2026/2027 г. там са записани едва 36 деца при 83 преди войната.

Сред новите преподаватели е Офра Ерлих, която се премества от Тел Авив в Метула и ще преподава на ученици от първи и втори клас. Тя е сред получилите държавната помощ от 60 хиляди шекела.

"В Тел Авив, когато децата чуят думата "Ливан", си представят някакво чудовище. В Метула децата поглеждат към Ливан и виждат облаци. Надявам се да им напомня, че в крайна сметка тази война не трябва да има същата власт над тях", каза Ерлих.

За учителите, останали в северната част на страната през целия конфликт, задачата обаче не се изчерпва с връщането на учениците в класните стаи. Те се опитват и да възстановят увереността на децата в собствените им възможности.

"Учителите наистина дават на учениците усещането, че всичко е възможно, че ще успеем, ще преминем през това заедно и няма да се откажем от тях. Това е нашият подход: не се отказваме", каза преподавателят от Шломи.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)